China diz que vai discutir cooperação com a União Europeia no setor automotivo

A China prometeu acelerar as negociações com a União Europeia (UE) sobre várias questões enquanto busca estreitar laços com parceiros comerciais diante da escalada das tensões com os Estados Unidos. O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, realizou uma videochamada com o Comissário Europeu para Comércio e Segurança Econômica, Maros Sefcovic, na terça-feira, 8, informou o governo do país asiático.

Wang e Sefcovic discutiram uma série de questões comerciais bilaterais, incluindo veículos elétricos e as chamadas tarifas recíprocas impostas pela Casa Branca, segundo o Ministério do Comércio da China.

O ministro e o comissário concordaram em conduzir negociações sobre preços dos veículos elétricos e falaram também sobre cooperação em investimentos na indústria automotiva.

O diálogo ocorreu em paralelo à conversa do premiê chinês, Li Qiang, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na ocasião, a líder europeia mencionou o potencial excesso de oferta de produtos chineses baratos para o bloco comercial, já que as novas tarifas americanas atrapalham o comércio global. Fonte: Dow Jones Newswires.