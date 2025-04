Bolsas da Ásia sobem após suspensão de 'tarifaço'; Europa opera em alta

As Bolsas de Valores da Ásia fecharam em alta após o presidente dos EUA, Donald Trump, suspender as tarifas de importação por 90 dias. O destaque do pregão ficou por conta da disparada de 9% do Índice Nikkei, de Tóquio. Na Europa, a sessão ainda em andamento conta com bom humor generalizado.

O que aconteceu

Mercados da China fecham o dia no azul. Entre os principais índices, a maior alta do pregão foi registrada pelo SZSE, índice composto pelas 500 ações negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Na sequência aparecem o Hang Seng, de Hong Kong, com alta de 2,08%. O DJ Shanghai e SSEC avançaram 1,33% e 1,16%.

Índice japonês registrou o maior avanço. O Nikkei 225, negociado em Tóquio, disparou 8,99%. Também apresentaram valorização expressiva os mercados do Vietnã (+6,9%), da Coreia do Sul (+6,6%), da Austrália (+4,54%), da Indonésia (+4,83%) e da Tailândia (+4,21%).

Suspensão de "tarifaço" motiva valorizações. O avanço dos mercados ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspender, por 90 dias, as tarifas de importação sobre os países que não retaliaram as cobranças. Ontem, a decisão já havia refletido positivamente nas Bolsas ocidentais.

Tarifas para a China permanecem vigentes. A alta dos mercados chineses ocorre mesmo com a manutenção da escalada da guerra tarifária com os EUA. A suspensão das taxas não beneficia a China, que retaliou as cobranças de Trump. Pelo contrário, a determinação do presidente norte-americano foi elevar as tarifas sobre as importações da China para 125%.

Europa abre em alta

Índices revertem parte das perdas. Após a forte queda na véspera, os mercados da Europa também operam com alta generalizada. Às 7h45, sobem significativamente os índices de Londres (+4,66%), Frankfurt (+5,73%), Paris (+5,66%) e Milão (+6,96%), os principais do Velho Continente.

Euro Stoxx 50 tem alta superior a 6%. O índice composto pelas principais empresas da Zona do Euro acompanha as Bolsas do continente. Contribuem para o desempenho positivo desta sessão as altas da Adidas (+10,39%), da Stellantis (+8,82%) e da Siemens (+6,79%).