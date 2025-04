UE suspende retaliação contra tarifas dos EUA por 90 dias e pede negociação

A União Europeia decidiu hoje que vai suspender por 90 dias as primeiras contramedidas contra as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão foi comunicada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O que aconteceu

Decisão foi comunicada após Trump suspender tarifas recíprocas por 90 dias para "quem não retaliou". O presidente dos EUA escalou a guerra comercial com a China, aumentando a imposição sobre Pequim para 125%, enquanto unificou todas as taxas em 10% para os demais países.

"O trabalho preparatório para contramedidas adicionais continua. Como disse antes, todas as opções continuam na mesa", ressaltou von der Leyen.

Tomamos nota do anúncio feito pelo presidente Trump. Queremos dar uma chance às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da UE que tiveram forte apoio de nossos Estados-membros, nós as colocaremos em espera por 90 dias

Ursula von der Leyen, em publicação no X

Ontem, a União Europeia já havia adiantado a possibilidade de suspensão das tarifas. "As tarifas da UE podem ser suspensas a qualquer momento se os EUA concordarem com um resultado negociado justo e equilibrado", disse o porta-voz comercial da Comissão, Olof Gill.

O volume de importações dos EUA afetadas pelas tarifas da UE seria de cerca de 22 bilhões de euros por ano. A base para a decisão foi a decisão de Trump de colocar taxas sobre o aço europeu.

Europa aprovou lei para retaliação ontem

A Europa votou ontem pela aprovação de uma lei com produtos americanos que serão alvos de retaliação. A ideia do bloco é a de aplicar tarifas de 25% contra uma variedade de produtos, que vão desde amêndoas a iates, passando por motocicletas, soja e aço. Apenas a Hungria - um aliado do governo Trump - se opôs ao pacote, enquanto todos os outros 26 países votaram a favor.

A previsão é de que as tarifas europeias fossem estabelecidas em três etapas, com a primeira começando em 15 de abril, afetando 3,9 bilhões de euros em produtos. Depois, uma segunda parcela seria estabelecida em 16 de maio, atingindo 13,5 bilhões de euros e, em 1º de dezembro, a soja seria incluída na lista, a um valor de 3,5 bilhões de euros. A ideia da aplicação da sanção em etapas, é dar espaço para uma negociação.

A meta inicial era taxar bebidas alcoólicas dos EUA, mas França, Itália e Irlanda foram contrários. Os países temiam que os produtos no mercado americano - principalmente vinho e uísque - fossem afetados ainda mais. Trump ameaçou aplicar tarifas de 200% sobre esses bens europeus, caso Bruxelas optasse por uma resposta.