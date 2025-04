Em meio à turbulência sobre tarifas, Bessent se destaca no mundo comercial de Trump

Por Jeff Mason e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Minutos depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma pausa de 90 dias em um plano tarifário que desencadeou uma queda generalizada no mercado de ações e uma reviravolta global, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, saiu da Casa Branca para explicar a reviravolta abrupta.

"O presidente Trump criou o máximo de alavancagem de negociação para si mesmo", disse Bessent aos repórteres. "Essa foi a estratégia dele o tempo todo."

Foi o sinal mais claro até agora do papel mais importante que Bessent assumiu esta semana na articulação das políticas comerciais de Trump para os mercados financeiros, embora suas mensagens às vezes contradigam o presidente e os líderes empresariais.

Várias fontes próximas à Casa Branca disseram que Bessent, ex-gestor de hedge funds, era visto como o proverbial adulto na sala, dando ao presidente o melhor conselho entre uma equipe de consultores sobre comércio que inclui o falcão tarifário Peter Navarro e o swecretário de Comércio, Howard Lutnick.

"O presidente foi quem, em última análise,... alterou sua estratégia", disse Stephen Moore, conselheiro de longa data de Trump e economista da Heritage Foundation, um think tank conservador. "Mas acho que foi Scott quem sempre tentou enfrentar os protecionistas da Casa Branca, que sempre pressionaram Trump para que ele fosse mais ambicioso com as tarifas."

Um funcionário da Casa Branca disse à Reuters que Bessent era a favor de tarifas mais baixas, enquanto Navarro era a favor de tarifas mais altas, embora toda a equipe comercial tenha apoiado a decisão que Trump anunciou em 2 de abril no Rose Garden.

O plano de tarifas recíprocas entre várias nações eliminou trilhões de dólares dos mercados acionários globais e provocou temores de uma recessão. Os mercados de ações subiram na quarta-feira após o adiamento, com o S&P 500 registrando seu maior ganho diário desde 2008.

Bessent seguiu publicamente o roteiro do governo ao defender a política tarifária original. Porém, em conversas particulares, ele levou o presidente a negociar com outros países, de acordo com uma fonte próxima à Casa Branca.

Suas intervenções acabaram levando a melhor, pelo menos temporariamente. Em uma publicação no X na quarta-feira, Lutnick disse que ele e Bessent estavam com Trump quando o presidente escreveu sua publicação na mídia social anunciando a pausa de 90 dias.

"Houve uma mudança na hierarquia", disse a fonte sobre o papel elevado de Bessent na equipe comercial de Trump.

O ex-deputado Charlie Dent, republicano da Pensilvânia, descreveu Bessent como um "verdadeiro adulto nesta sala" que entendeu as implicações econômicas das ações de Trump.

"Acho que é importante que sua voz tenha sido elevada nessa conversa", disse Dent, observando que a incerteza permanece.

Marc Short, diretor de assuntos legislativos de Trump entre 2017 e 2018, ficou menos entusiasmado.

"Ele tem estado nas ondas do rádio defendendo a estratégia de tarifas globais nas últimas semanas", disse Short sobre Bessent. "Embora eu esteja aliviado com a prorrogação, não tenho certeza de que... alguém na Casa Branca pareça um vitorioso neste momento. Parece que eles estão recuando."

(Reportagem de Jeff Mason e Andrea Shalal; Reportagem adicional de Trevor Hunnicutt, Nandita Bose, Gram Slattery e Steve Holland)