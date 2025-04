China reage à tarifa; Trump anuncia nova taxa de 125%, mas indica que quer acordo

O governo chinês anunciou ontem que irá aplicar uma tarifa adicional de 50% sobre as importações dos Estados Unidos, igualando os 50% extras que Donald Trump havia imposto na terça-feira, 8, para retaliar uma medida anterior da China. Com a decisão, as tarifas chinesas sobre produtos americanos chegam a 84%. Os EUA, por sua vez, que haviam ampliado na terça-feira as tarifas sobre as exportações chinesas para 104%, anunciaram ontem que as taxas para a China agora seriam de 125%.

A China também anunciou que está adotando controles de exportação para mais 12 empresas americanas e acrescentou mais seis companhias dos EUA à sua lista de "entidades não confiáveis" - o que, na maioria dos casos, as impede de fazer negócios na China ou com empresas do país.

A imposição da nova tarifa chinesa sobre os produtos dos EUA, que deveria entrar em vigor ainda ontem, ocorre depois que os dois países já haviam anunciado duas rodadas de taxações pesadas um sobre o outro. Mas os EUA surpreenderam e anunciaram, ainda na tarde de ontem, nova alta na tarifa para a China: a 125%.

Pouco depois, em uma coletiva no Salão Oval da Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que não espera um novo aumento de tarifas sobre a China, sinalizando uma possível trégua na escalada da guerra comercial com Pequim. "Vamos fazer um bom acordo com a China, tenho certeza", disse.

Trump também afastou a possibilidade de uma escalada para além do campo comercial com a China, e elogiou o presidente chinês: "Xi Jinping é uma das pessoas mais inteligentes do mundo" e "não deixaria o conflito com EUA escalar além do lado comercial", afirmou o republicano.

"Estamos fazendo US$ 2 bilhões por dia com tarifas. Vamos ver como vai ficar agora" após a pausa de 90 dias, acrescentou Trump.

Pouco antes, em postagem nas redes sociais, Trump havia dito que, "em algum momento, espero que em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis".

OMC

A China também anunciou nesta quarta-feira, 9, que submeteu um novo processo à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as tarifas recíprocas dos EUA. "As medidas tarifárias dos EUA violaram seriamente as regras da OMC. O aumento de 50% reflete um erro atrás do outro, demonstrando a natureza de bullying unilateral", afirmou um porta-voz do governo chinês. "A China defenderá firmemente seus interesses e direitos legítimos, atuando para proteger o sistema de comércio multilateral e a ordem econômica internacional."

A decisão de Pequim de impor mais 50% em tarifas sobre os produtos dos EUA foi vista como mais um sinal de que o país não tem intenção de recuar na guerra comercial. Em comunicado, o governo prometeu "lutar até o fim" contra as tarifas de Trump, argumentando que o comércio entre os dois países está em equilíbrio, já que um imposto de 104% sobre as exportações do país para os EUA entrou em vigor ontem. O governo chinês se recusou a dizer se negociaria com a Casa Branca, como muitos outros países começaram a fazer.

"Se os EUA insistirem em aumentar ainda mais suas restrições econômicas e comerciais, a China tem a firme vontade e os meios abundantes para adotar as contramedidas necessárias e lutar até o fim", afirmou o Ministério do Comércio.

"Se quiserem resolver as questões por meio de diálogo e negociação, devem adotar uma atitude de igualdade, respeito e benefício mútuo", enfatizou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

TikTok

O comunicado do governo afirma que os EUA não honraram as promessas feitas no acordo comercial da fase 1, concluído durante o primeiro mandato de Trump. Como exemplo, cita que a lei que proíbe o TikTok de atuar no país a menos que seja vendido por sua controladora chinesa viola a promessa de que nenhuma das partes "pressionaria a outra parte a transferir tecnologia para seus próprios indivíduos". Trump assinou na semana passada uma ordem para manter o TikTok em funcionamento por mais 75 dias, depois que um possível acordo para vender o aplicativo para americanos foi congelado.

Sobre o TikTok, Trump afirmou que "o acordo ainda está na mesa" e que "a China não está muito feliz em assiná-lo agora", mas que acredita que "a China quer, sim, assiná-lo". Perguntado se se encontraria com o presidente chinês Xi Jinping, disse: "Sim, me encontraria normalmente com Xi Jinping. Gosto muito dele, o respeito muito."

União Europeia aprova retaliação às taxas dos EUA

A União Europeia aprovou ontem sobretaxas a uma lista inicial de produtos importados dos Estados Unidos em retaliação às tarifas de 25% que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs no mês passado sobre as exportações de aço e alumínio do bloco.

A Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco, disse em um comunicado que as contramedidas podem ser suspensas a qualquer momento "caso os EUA concordem com um resultado negociado justo e equilibrado".

Uma série de produtos - incluindo soja, suco de laranja, carne e motocicletas - estão na linha de fogo da UE. O uísque norte-americano foi retirado da lista em uma medida que visa proteger os fabricantes de bebidas do bloco.

Em vários momentos, Trump atacou a UE, o maior parceiro comercial dos EUA, dizendo que o superávit do comércio de bens do bloco é prova de uma relação injusta. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.