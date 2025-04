Ações de China e Hong Kong fecham em alta com expectativa de negociações comerciais

XANGAI (Reuters) - Os mercados acionários da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quinta-feira, com os investidores minimizando o mais recente aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas e depositando suas expectativas em negociações entre as duas maiores economias do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,16%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,31%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,06%.

A alta nas ações de Hong Kong seguiu-se aos ganhos de 6% nas empresas chinesas de internet listadas no mercado dos EUA depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, reduziu temporariamente as tarifas acabara de impor a dezenas de outros países.

Ao mesmo tempo, Trump aumentou as tarifas sobre a China para 125% em relação ao nível de 104% que entrou em vigor na quarta-feira.

"Embora seja óbvio que as tarifas tenham como alvo a China, ainda há espaço para manobras e negociações se conseguirem suspender as taxas sobre outros países", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia.

"Os mercados ainda têm alguma esperança de que pelo menos algumas discussões possam ocorrer."

As principais empresas de tecnologia negociadas em Hong Kong subiram 2,7%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 9,13%, a 34.609 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,06%, a 20.681 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,16%, a 3.223 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,31%, a 3.735 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 6,60%, a 2.445 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 9,25%, a 19.000 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 5,43%, a 3.577 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 4,54%, a 7.709 pontos.