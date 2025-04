PF faz operação contra Rodrigo Manga, 'prefeito tiktoker' de Sorocaba (SP)

A Polícia Federal faz nesta manhã operação em 12 cidades contra um grupo suspeito de desviar recursos públicos da Saúde de Sorocaba (95 km de São Paulo). Um dos alvos é o prefeito da cidade, Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como "prefeito tiktoker".

O que aconteceu

Casa de Manga e sede da Prefeitura de Sorocaba foram alvo de buscas da PF. Os agentes também foram à Secretaria da Saúde e ao diretório municipal do Republicanos. O UOL tenta contato com a equipe de Rodrigo Manga. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Não há mandados de prisão expedidos até o momento. Bens e valores apreendidos podem somar até R$ 20 milhões, segundo a PF.

Investigação iniciada em 2022 mostrou fraudes na contratação de uma organização social de serviços de saúde em Sorocaba. A PF também disse ter identificado lavagem de dinheiro por meio de recursos em espécie, boletos e negociações imobiliárias.

Envolvidos podem responder por seis crimes: corrupção passiva, corrupção ativa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação.

PF faz operação de busca e apreensão para apurar desvios na saúde de Sorocaba; um dos endereços tinha carros de luxo na garagem Imagem: Divulgação/PF

Quem é o "prefeito tiktoker"

Manga, no cargo desde 2021, é conhecido como "prefeito tiktoker". Com 45 anos de idade, o político faz sucesso nas redes sociais. Ele tem 3 milhões de seguidores no TikTok, onde produz vídeos bem-humorados.

Ele foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2024, com 73,75% dos votos, segundo o TSE. De direita, o prefeito contou com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2024.

Manga publicou na semana passada um vídeo em que anunciava sua pré-candidatura à Presidência da República. "Chega, não serei mais prefeito" era o título do vídeo. Foi uma mudança, já que ele surgia como postulante ao governo de São Paulo, se Tarcísio deixar o posto em 2026 para disputar o Palácio do Planalto —cenário possível, já que Bolsonaro está inelegível por decisão do TSE até 2030.

"Tarcísio tem demonstrado que não quer disputar a presidência", disse Manga ao UOL, na semana passada. "Ele parece não ter vontade para o cargo".

Segundo o prefeito, o convite para ser candidato ao Planalto partiu do PRTB. A legenda ganhou holofotes no ano passado, com a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo —ele quase foi para o segundo turno. O presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, é suspeito de ter ligações com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

PF cumpre mandado de busca e apreensão na prefeitura de Sorocaba Imagem: Divulgação/PF

Ao todo, são 28 mandados de busca e apreensão em 11 cidades paulistas. São elas: Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco. Há ainda um mandado de busca e apreensão em Vitória da Conquista (BA).