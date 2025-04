Imposto de Renda 2025: quem precisa enviar a declaração? Até quando?

O período para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base de 2024, já teve início. Os contribuintes devem enviar o documento até as 23h59 do dia 30 de maio.

O que aconteceu

O programa oficial para preenchimento já está disponível para download. A plataforma Meu Imposto de Renda, que permite o envio diretamente pelo navegador, também foi liberada na terça-feira (1º), juntamente com a versão pré-preenchida da declaração.

Neste ano, o prazo está três dias mais curto em relação ao anterior, totalizando 74 dias para envio. A multa mínima por atraso na entrega permanece em R$ 165,74. Caso haja imposto a pagar, a penalidade pode chegar a 20% do valor devido, com acréscimos de juros baseados na taxa Selic durante o período de inadimplência.

Contribuintes com renda mensal de até R$ 2.824 em 2024 estão isentos da obrigatoriedade de declarar. O teto anual de rendimentos tributáveis passou de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. Para atividades rurais, o limite de receita bruta anual aumentou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

Devem prestar contas à Receita aqueles que atualizaram o valor de imóveis para montantes mais próximos dos praticados atualmente — algo permitido por nova legislação sancionada no ano passado. Além disso, quem obteve rendimentos no exterior por meio de investimentos ou lucros/dividendos também está obrigado a declarar. Alguns campos foram removidos da ficha de preenchimento, enquanto diversos itens antes listados como "outros bens" precisarão ser reclassificados.

A Receita Federal projeta o recebimento de 46,2 milhões de declarações neste ano, superando as 45,2 milhões processadas em 2024. Do total enviado no ano passado, 41,5% utilizaram o modelo pré-preenchido.

O pagamento das restituições seguirá um cronograma. O primeiro lote será liberado em 30 de maio; o segundo, em 30 de junho; o terceiro, em 31 de julho; o quarto, em 20 de agosto; e o último, em 30 de setembro.

As restituições seguem uma ordem de prioridade. Inicialmente, têm preferência os grupos definidos por lei. Em seguida, quem optar pela declaração pré-preenchida e indicar o Pix como forma de recebimento terá prioridade no pagamento — uma melhoria baseada em sugestões de contribuintes que já haviam escolhido essas opções anteriormente.

Quem está obrigado a declarar o IR?