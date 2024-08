Ribeirão (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Ribeirão (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Ribeirão (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adeildo da Agrovila - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Adriana Cabeleireira - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adriana Gomes - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Adriano Pm - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aguinaldo do Canavial - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Aldir Moto Táxi - 20555 - PODE - Deferido

Alzenir da Saúde - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Antonio Carlos Filho - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Ari da Sopa - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bau Teixeira - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Bito - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Biu do Saae - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Cantor Elmir Felix - 20620 - PODE - Deferido

Careca da Mão de Vaca - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Cariolano - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Cego Moto Taxi - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Celma da Escola Golfinho - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Charles de Caxangá - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudia da Saúde - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Cris Vaqueira - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Diogo Gás - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Farias - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dra Manu - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edimilson Santana - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Edir do Cira O Matuto - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Eliseu Militão - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Eralto Saúde - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Erica da Vila Rica - 40004 - PSB - Aguardando Julgamento

Ester da Centromed - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Everaldo do Posto - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Fabio Jaidenio Barcelos - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fátima de Progresso - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Felipe Paixao - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Fernanda Alcoforado - 20120 - PODE - Deferido

Fernandinho de Amara Cigana - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Fernando do Computador - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernando Fea - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Galego da Galinha - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Gena Motorista - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Givanilson do Sindcato - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Guel do Mst - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Guga do Rasga Camisa - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Humberto Tecnico de Enfermagem - 13888 - PT - Aguardando Julgamento

Iraneide - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmã Mocinha - 40114 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmã Valquiria - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Biu da Van - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Boás - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Hélio - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Josias de Caxangá - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Mário - 20777 - PODE - Deferido

Irmão Saulo de Caxangá - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Israel Francisco - 11411 - PP - Aguardando Julgamento

Jeandson (gê) - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jemima - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Jeová Pato - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Jerffeson da Band - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Jonathan Oliveira - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joseane - 13460 - PT - Aguardando Julgamento

Joselma Psicologa - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Josias de Caxangá - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Josué da Vila Rica - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Juliana do Mercado de Farinha - 70355 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Juliana Serafim - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Júnior de Caxangá - 70400 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Junior Envelopamento - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leide Ferreira - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Leidinha do Povão - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Lêimisson Cravo - 40610 - PSB - Aguardando Julgamento

Lelos Burguer - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Leocadio Tenorio do Eldorado - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Luciano Barreto - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Luiz Mario - 45611 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luzinete da Pamonha - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Macilene do Cira - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Madalena Lima - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Maiara Soares - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcos da Ferroviária - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Marcos da Usina - 11311 - PP - Aguardando Julgamento

Maria da Coxinha - 22227 - PL - Aguardando Julgamento

Maria de Progresso - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Marines Policial - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Marise do Eldorado - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Melvin Jones - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Michele de Aripibu - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Miguel Brasil - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Milson do Caldinho - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Morcego - 13999 - PT - Aguardando Julgamento

Neto Barros - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nino - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor Gleison - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor Luciano da Bandeirante - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Paulinha da Assistência - 10210 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paulo Lopes - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Ataulfo - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Conceição - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Cristiane Bispo - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Quinha - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rafa de Bastiões - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rafael da Caçamba - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Raryelle Britney - 45011 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rico Barbeiro - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Rildo de Campanha - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rildo do Nascimento - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Rilza do Cachorro Quente - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Rinaldo do Cachorro Quente - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ró do Bar - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Roberta do Sítio do Café - 10310 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rosinha da Ferroviaria - 10404 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Selminha - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sérgio Avelino - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Shel do Salão - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Socorro de Menino Novo - 20214 - PODE - Aguardando Julgamento

Sonaly Santos - 20111 - PODE - Deferido

Sônia Lima - 13245 - PT - Aguardando Julgamento

Tati de Caxangá - 55011 - PSD - Aguardando Julgamento

Thais de Otaviano - 20520 - PODE - Deferido

Titara - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Vado da Van - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Valdir Boca - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vovozona Feliz - 20221 - PODE - Aguardando Julgamento

Waldemir Cantor - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Zinho Taxista - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

