Patos (PB): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Patos (PB): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Patos (PB): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Alcimilia - 11911 - PP - Deferido

Almira - 44666 - UNIÃO - Deferido

Andrea Mendes - 12123 - PDT - Deferido

Any Silva - 65777 - PC do B - Deferido

Assis - 44634 - UNIÃO - Deferido

Bertrand Freire Medeiros - 15777 - MDB - Deferido

Beta Oliveira - 18888 - REDE - Deferido

Bia Jucá - 40222 - PSB - Deferido

Brenna Nóbrega - 40000 - PSB - Deferido

Brother Construtor - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cacau do Gás - 40999 - PSB - Deferido

Cambirota Edvar - 45245 - PSDB - Aguardando Julgamento

Chico Neres - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Chinha - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Cícero Mototáxi - 80123 - UP - Indeferido

Cíceros Bar - 45244 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cinthya Brito - 11123 - PP - Deferido

Cledineide do Diego Dantas - 18444 - REDE - Deferido

Conceicao da Saude - 44222 - UNIÃO - Deferido

Cyda Dyas - 12567 - PDT - Deferido

Cynthia Carvalho - 12007 - PDT - Deferido

Damião da Sttrans - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Damião Pereira - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dan Alaska - 80180 - UP - Deferido

Dan Mineral - 40777 - PSB - Deferido

David Maia - 18111 - REDE - Deferido

Decio Motos - 10134 - REPUBLICANOS - Deferido

Diogo Medeiros - 15123 - MDB - Deferido

Dito - 11000 - PP - Deferido

Dóia - 40400 - PSB - Deferido

Dr. Lucas - 11444 - PP - Deferido

Dr. Maikon - 11555 - PP - Deferido

Dra Perla - 10258 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Rivana Medeiros - 44567 - UNIÃO - Deferido

Dra Sandra Baía - 13444 - PT - Deferido

Dudu Brandao - 44777 - UNIÃO - Deferido

Dúnia Lima - 15606 - MDB - Deferido

Edith Enfermeira - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edmilson - 44555 - UNIÃO - Deferido

Edney Soares - 12345 - PDT - Deferido

Eduardo Lucena - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Eliane - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Emano Araújo - 18456 - REDE - Deferido

Eri Alves - 12789 - PDT - Deferido

Fabiana Brito - 45178 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fábio Araújo - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fabíola Farias - 15222 - MDB - Deferido

Fabíola Medeiros - 12456 - PDT - Deferido

Fatima Bocão - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Fatima Sousa - 44234 - UNIÃO - Deferido

Fernanda Sousa - 30123 - NOVO - Deferido

Ferré Maxixe - 10623 - REPUBLICANOS - Deferido

Flávio da Sucata - 12222 - PDT - Deferido

Francinaldo da Farmácia - 18999 - REDE - Deferido

Francisca do Cras - 18222 - REDE - Deferido

Francisca do Sintep - 13013 - PT - Deferido

Galeguinho da Van - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Geralda Sarmento - 13031 - PT - Deferido

Héber Tiburtino - 11456 - PP - Deferido

Hugo Enfermeiro - 40100 - PSB - Deferido

Ilmara de Neto das Caçamba - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Ilverdânio da Sttrans - 11777 - PP - Deferido

Inácio Leitão - 11567 - PP - Deferido

Inês - 11666 - PP - Deferido

Irmão Marcos - 12333 - PDT - Deferido

Italo Gomes - 10221 - REPUBLICANOS - Deferido

Italo Lacerda - 40333 - PSB - Deferido

Izabel da Casa de Apoio - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jairo Flordapele - 18677 - REDE - Deferido

Jamerson Ferreira - 15150 - MDB - Deferido

Jânio Araújo - 18110 - REDE - Deferido

Joabel - 12111 - PDT - Deferido

Joana do Bilhetão - 11333 - PP - Deferido

Jonatas Kaiky - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Josimar do Hospital Secretario - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Josinaldo - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Josma Oliveira - 15555 - MDB - Deferido

Jozivan Antero - 80000 - UP - Deferido

Juarez do Bastião - 11211 - PP - Deferido

Julia Enfermeira - 44044 - UNIÃO - Deferido

Junho Agente - 18186 - REDE - Deferido

Junior Contigo - 44000 - UNIÃO - Deferido

Junior Pegado - 40555 - PSB - Deferido

Karla Albuquerque - 11999 - PP - Deferido

Karol Januário Karolzinho - 18123 - REDE - Indeferido

Kelsen de Zé Lacerda - 40111 - PSB - Deferido

Kirla Excursão - 15523 - MDB - Deferido

Leudo Melquiades - 15234 - MDB - Deferido

Liquinha - 40700 - PSB - Deferido

Luana Vanessa - 40600 - PSB - Deferido

Lucia de Chica Motta - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Lurdinha da Imobiliária - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Mãe Adriana - 12126 - PDT - Deferido

Marcão do Mercado - 18500 - REDE - Deferido

Marco César - 40444 - PSB - Deferido

Marcone Pereira - 12112 - PDT - Deferido

Marcos da Multicon - 30000 - NOVO - Deferido

Marcos do Chile - 15678 - MDB - Deferido

Maria Eduarda - 40456 - PSB - Deferido

Matheus Andrade - 12321 - PDT - Deferido

Maurição - 11789 - PP - Deferido

Misael Nobrega - 15000 - MDB - Deferido

Moizes do Mutirão - 10116 - REPUBLICANOS - Deferido

Nadir - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Nandinho - 40123 - PSB - Deferido

Nega Fofa - 40888 - PSB - Deferido

Nêgo Véi - 13123 - PT - Deferido

Nenen Valentim - 12000 - PDT - Indeferido

Noalysson Rocha - 30333 - NOVO - Deferido

Núbia Torres - 18555 - REDE - Deferido

Pacata - 45234 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paty - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulinho Lacerda - 44123 - UNIÃO - Deferido

Paulino Lima - 15221 - MDB - Deferido

Prof Tia Patrícia - 15223 - MDB - Renúncia

Professor Josley Nóbrega - 13333 - PT - Deferido

Professor Tadeu - 13213 - PT - Deferido

Professor Zé Campina - 13456 - PT - Deferido

Professora Ana Célia - 13111 - PT - Deferido

Professora Penha - 18115 - REDE - Deferido

Rafael Policial - 44444 - UNIÃO - Deferido

Railson Quinho - 13000 - PT - Deferido

Raimundão da Van - 15225 - MDB - Deferido

Ramon de Chica Pantera - 11222 - PP - Deferido

Raniere Ramalho - 44456 - UNIÃO - Deferido

Renato Martins - 44333 - UNIÃO - Deferido

Ricardo Gabriel - 13279 - PT - Deferido

Ricardo Wanderley - 12666 - PDT - Deferido

Richard das Bobinas - 18321 - REDE - Deferido

Rivanildo Galdino - 18000 - REDE - Deferido

Roberto Lords - 45300 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sales Junior - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Samuel Motos - 44888 - UNIÃO - Deferido

Samuel Pinto - 40122 - PSB - Deferido

Sargento Patrian - 15190 - MDB - Deferido

Sargento Veríssimo - 11190 - PP - Deferido

Serrinha Móveis - 45421 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sheyla Massarrara - 11213 - PP - Deferido

Sileni de Goia - 15111 - MDB - Deferido

Suelio Caetano - 44789 - UNIÃO - Deferido

Taxista Dinho Leite - 18777 - REDE - Deferido

Tetê - 40800 - PSB - Deferido

Tide Eduardo - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Toinho Nascimento - 11111 - PP - Deferido

Ubirajara - 15281 - MDB - Indeferido

Valmir Benicio - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vania Alencar - 44999 - UNIÃO - Deferido

Willa da Farmácia - 40900 - PSB - Deferido

Willames - 11224 - PP - Deferido

Willlame Araújo - 45237 - PSDB - Aguardando Julgamento

Yonara Protetora Animal - 15151 - MDB - Deferido

Zé Gonçalves - 65123 - PC do B - Deferido

Zé Ilton da Uac - 65456 - PC do B - Deferido

Zé Roberto - 13222 - PT - Deferido

Zezao da Boiadeira - 44111 - UNIÃO - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

