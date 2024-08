Nazaré da Mata (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Nazaré da Mata (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Nazaré da Mata (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelanio e Manu - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Ademir Cabeleireiro - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Adilson Cacicule - 45455 - PSDB - Aguardando Julgamento

Adjair Pereira - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Adriana Pastora - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Afonso do Conselho - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Alcilene Enfermeira - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Aldênio da Academia - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Alex Roberto - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

André de Caciculé - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Ane Cantora - 70666 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aninha - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Antonio Acs de Lagoa - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Antônio de Longá - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Bela do Atacadão - 33323 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Bia Cabeleireira - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Bigode da Ambulância - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Bolinha Cabelereiro - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Bruna Peixoto - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Cabumba - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Caxiado - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cilo Rodas - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Copanheiro Mário João - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Dani Dani - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Daniele Ferragens - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Darlenne - 40300 - PSB - Aguardando Julgamento

Debinho do Alto - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Delegado Thiago - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dinéia - 22422 - PL - Aguardando Julgamento

Dr Jobson Dentista - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edelson do Hospital - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Edson - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

El da Guarda - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Elbertt - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elza da Saúde - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Enilma - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Eraldo do Alto - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ezequiel Botafogo - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabinho de Cesario - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fátima Correia - 13224 - PT - Aguardando Julgamento

Felipe de Argamassa - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Fernando do Pincel - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Fumaceiro - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gabriella Brito - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gean de Obede - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Gideão da Kombi - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gilsinho - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Givaldo Xibiu - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Glênia dos Idosos - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Graça Tavares - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Helber - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Helena - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Ir Wilson da Agua - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Abinadabe - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Célio - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Diel Fotografo - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Edmilson da Saúde - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Jonas - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmao Mario Taxista - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Ivo Construtor - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ivone Maria - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Janaina de Tamataupe - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Janaina Karli - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jefferson Luiz - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jó Vigilante - 70234 - AVANTE - Aguardando Julgamento

João de Aninha - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Joaquim de Fabinho - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Joel do Povo - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jorge Enfermeiro - 44192 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Juliana - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Julio Juruna - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Junior da Renovação - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Karlinha da Vila - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Kinho Sem Pelo - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Lane Morojó - 44193 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Laninha - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Lea Enfermeira - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Léo do Brega - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Léo do Povo - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Levi de Nestor - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lu Coutinho - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lurdinha - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Mamar Barbeiro - 20230 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcos do Coentro - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Marivaldo do Sopão - 33433 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mestre Bi - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Miro do Gás - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Missionaria Adriana - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Nado Burro Véi - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Natanael Mendonça - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Nayza Mikaelle - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Neco do Conselho - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Neguinha - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Neide do Galo - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nem Segurança - 55252 - PSD - Aguardando Julgamento

Nena Mototáxi - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nino Filho - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pacheco do Mercado - 10242 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Patrícia de Justino - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulinha do Maracatu - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulinho da Lotação - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Paulinho Eletricista - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Paulo de Peba - 45233 - PSDB - Aguardando Julgamento

Peu do Gozo - 13789 - PT - Aguardando Julgamento

Pezão Lanches - 22244 - PL - Aguardando Julgamento

Primo - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Bira - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Professora Juliana - 22226 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Marister - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Sandra - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Rafaela Dias - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Rambo da Madalena - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Rex Muçambê - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Rodrigo Pacheco - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Romelita - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rose Policial - 33190 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sales Enfermeiro - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sargento Vitorino - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Sergiane - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Sergio do Ovo - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Severino Justino Artesanato - 55231 - PSD - Aguardando Julgamento

Sibia da Cultura - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Silvio Santana - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Sofia Enfermeira - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Solange - 45745 - PSDB - Aguardando Julgamento

Son da Saúde - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Sônia da Celpe - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Sueli Fisioterapeuta - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Synatra - 33999 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Telma do Trânsito - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tico Mototaxi - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Tio Paulo - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tonho Mauricio - 77611 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Umbelina de Lagoa do Ramo - 40221 - PSB - Aguardando Julgamento

Van da Internet - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

VIVI Moura - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Wellington - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Xuxa - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.