Guaratuba (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Guaratuba (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Guaratuba (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Acácio - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adelar - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ademir da Balsa - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Adriana Fontes - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adriano Panfleteiro - 35355 - PMB - Aguardando Julgamento

Alaor do Cubatão - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Aline Scabeni - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alisson Bastos - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Alvaro Beal - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Ana Jóia - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ananias Jr - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Andrea Fisioterapeuta - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Antonio Polaco - 22226 - PL - Aguardando Julgamento

Arildinho do Esporte - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Auta Jardim - 35494 - PMB - Aguardando Julgamento

Baianão do Povo - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carla Reis - 45310 - PSDB - Aguardando Julgamento

Carlos Mercado Master - 70025 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Carmen Derosso - 25554 - PRD - Aguardando Julgamento

Cb Freitão O Tigrão - 45190 - PSDB - Aguardando Julgamento

Celso Maciel - 45611 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cesa Mota - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Cintia Hosana - 35768 - PMB - Aguardando Julgamento

Claudemir Cau - 11113 - PP - Aguardando Julgamento

Claudia da Academia - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Claudiana Correa - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Claudio Dal Col - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Construtor Rossi - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Cris do Gege - 25347 - PRD - Aguardando Julgamento

Cristiano da Prainha - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Dani Zanetti - 77300 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Deise Bilik - 10115 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Detymachado - 43041 - PV - Aguardando Julgamento

Diego da Ana Maria - 22963 - PL - Aguardando Julgamento

Dirceu Nascimento - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Diva Carneiro - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Donizete Pinheiro - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Douglas Peres - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dr Adriano Fisioterapeuta - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dr André - 20111 - PODE - Deferido

Dr Rogério Quadros - 20665 - PODE - Aguardando Julgamento

Dra Sandra - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Ed do Lava Car - 35776 - PMB - Aguardando Julgamento

Edison - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Edna Castro - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Edna Maré Motos - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Elio Kertelt - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Eneida Silva - 15987 - MDB - Aguardando Julgamento

Enfermeira Andressa - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Erickson Raphael - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Esmael Luiz Gonzaga - 45490 - PSDB - Aguardando Julgamento

Everton Arins - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fabiano da Caieiras - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabio Bilek - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabrício da Laje - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Felipe Puff - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Felipe Scholz - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Fernanda - 12355 - PDT - Aguardando Julgamento

Fran Mendes - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Fran Santos - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gabriel Bonfim - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Gabriel Gaúcho - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Gegê do Mirim - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Geissy do Tite - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Genario Cabeça - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Genilton - Seedorf - 77321 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gerson Grande - 65789 - PC do B - Aguardando Julgamento

Gian da Arara - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Glauco - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Gordinho do Gas - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Heraldo Cotia - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Ilson Rhoden Fleck - 22250 - PL - Aguardando Julgamento

Irene Veiga - 15963 - MDB - Aguardando Julgamento

Iruan Borges - 13512 - PT - Aguardando Julgamento

Jacira da Saúde - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jackson Bruno - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Jahyr Neto do Surf - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Jaqueline Siqueira - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

João Batista - 11174 - PP - Aguardando Julgamento

João Carlos - 25007 - PRD - Aguardando Julgamento

Joaozinho do Curativo - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Joelcio Andrade - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joshua Gomes - 22321 - PL - Aguardando Julgamento

Josi Protetora - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Juliano da Barra - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Juliano Petruquio - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Jurandir Jura - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Kione - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leco do Gás - 77700 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ligia Nunes - 12057 - PDT - Aguardando Julgamento

Liliane Borges - 22120 - PL - Aguardando Julgamento

Lu Martins da Proteção Animal - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Lucas do Bem - 43365 - PV - Aguardando Julgamento

Luciano Bombeiro - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luciano Feijão - 12021 - PDT - Aguardando Julgamento

Lude Riesemberg - 20011 - PODE - Aguardando Julgamento

Luiz Carlos Faísca - 15007 - MDB - Aguardando Julgamento

Luiz de Souza - 45170 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luzia da Fiscalização - 10223 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Manoel Ferreira - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mara do Amélio - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Mara Mello - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Marcão do Cohapar - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcio Tarran - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Maria do Neno - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Maria Souza - 70026 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marilda da Prainha - 36613 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mario Prestes do Telefone - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Maristela Becker - 15150 - MDB - Aguardando Julgamento

Maristela Rocha - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Michele do Nascimento - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Mineiro - 20357 - PODE - Aguardando Julgamento

Mizael Segurança - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Nando Fandangueiro - 55005 - PSD - Aguardando Julgamento

Nascimento - 12130 - PDT - Aguardando Julgamento

Nathalia Giuli - 20221 - PODE - Aguardando Julgamento

Negão - 22141 - PL - Aguardando Julgamento

Nego Dico - 44678 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nil Enfermeiro - 15192 - MDB - Aguardando Julgamento

Nilsa Borges - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Osmar Nespolo - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor Fabio - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastor Juliano - 43777 - PV - Aguardando Julgamento

Paulão Reis - 77254 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulo Araújo - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paulo Sckarow - 43021 - PV - Aguardando Julgamento

Pedrinho da Saude - 25192 - PRD - Aguardando Julgamento

Portella da Saúde - 11053 - PP - Aguardando Julgamento

Prof. Catia do Doro - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Ageu - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Denis - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Israel Montesuma - 12122 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Wilhan - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Jora - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Mara do Cubatão - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Paulina - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Sandra - 13866 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Vera Chueiri - 43022 - PV - Aguardando Julgamento

Psicologa Zelayde Gomes - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rafael Soveral - 12202 - PDT - Aguardando Julgamento

Raphaela Bardelli - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Rato Ratatui - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Raul - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Regina do Carvoeiro - 15256 - MDB - Aguardando Julgamento

Renata Benvinda - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Ricardinho da Garagem - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Ricardo Borba - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Rodrigo Silva - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ronaldo Modesto - 11564 - PP - Aguardando Julgamento

Rosália da Saúde - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rose do Posto - 45125 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rubens Filho - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Sargento Helder - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Sargento Mauricio - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Sérginho - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sergio Boca - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Sergio Braga - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Sid da Empada - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Side do Gás - 44007 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvane - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Talita do Coroados - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tato - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Tetê Miranda - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Valdecir Carangueijo - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Valéria do Carmo - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Valmir da Ambulância - 55192 - PSD - Aguardando Julgamento

Vande Carneiro - 44107 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vanderlei Andrade - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Vilson Stacoviaki - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Wallace da Apagre - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Zuleica Bittencourt - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

