Cianorte (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Cianorte (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Cianorte (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademir - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Adriana Pinheiro - 36366 - AGIR - Aguardando Julgamento

Afonso Lima - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ailton Gazola - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Alex - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Alex da Taberna - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Alexandre Comercio da Sucata - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alexandre Doneda Polaquinho - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Amabile Zonta - 40250 - PSB - Aguardando Julgamento

Amanda - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ana Paula Barros Vendedora - 11200 - PP - Aguardando Julgamento

Anderson Amarelo - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Andre Carvalho - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Andrea - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Andrea Pimenta - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Angela Caldeira - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Angela Carvalho - 20017 - PODE - Aguardando Julgamento

Anizio Menarim - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Ary do Colegio - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Baiano - 70250 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Baiano do Açougue - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Bete Matos - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Beto Kobayashi - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Beto Nabhan - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Bié - 70124 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Binha - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bombeiro Piloto - 36225 - AGIR - Aguardando Julgamento

Borracha - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Brancão - 25200 - PRD - Aguardando Julgamento

Brasilino Perassoli - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Carlos Destefano - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Cavalo da Reciclagem - 33150 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Cebola - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Celia da Ong - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Champagne - 12047 - PDT - Aguardando Julgamento

Chicão - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Cidão Cuta - 40216 - PSB - Aguardando Julgamento

Cintia - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Claudemir - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Claudio do Handebol - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Clodoaldo Pintor - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Coleguinha - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Coronel Elias - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

Cristina Pina - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Dada - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dani - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Daniel - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Deivis Renan - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dinei - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Donizete do Violao - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Dr Claudenir de Oliveira - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Gustavo - 36912 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dr Jairo Mazin - 70150 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dr Nei de Jesus - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edna Romiedo - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Elder do Patio - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Eliane Gonçalves - 22002 - PL - Aguardando Julgamento

Eliane Urbano - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Eliete do Açougue - 20188 - PODE - Aguardando Julgamento

Enfermeira Rosimeri - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Espeto - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Evangelista Michael - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Fabio Gonçalves - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabio Juliano - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Fernanda Spagolla - 28070 - PRTB - Aguardando Julgamento

Flavia Dias - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Flavia Natalino - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Furman - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gabriel Alves Biroca - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gilson da Gedex - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Giovana Pisaia - 45022 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gra Castelini - 25252 - PRD - Aguardando Julgamento

Gringo - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Guilherme Augusto da Radio - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Harley Miotto - 33321 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Ilson Cincao - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Ivanha - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ivone do Aquiles Comar - 55010 - PSD - Aguardando Julgamento

Jailson Ribeiro - 35185 - PMB - Aguardando Julgamento

Janaina - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Janaina Pedroche - 35666 - PMB - Aguardando Julgamento

Jaque - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Jaqueline Tonette - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Jessika Dechechi - 35347 - PMB - Aguardando Julgamento

João Alexandre - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João do Assado - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Joao Rosa - 70022 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Joel da Borracharia - 45323 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jorge Lontra - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

José Carlos Garçom - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Josieli França - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Larissa Soares - 28250 - PRTB - Aguardando Julgamento

Leandro Nobre Burgue - 40231 - PSB - Aguardando Julgamento

Leandro Rossi - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leandro Tome - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lenir - 40331 - PSB - Aguardando Julgamento

Leo - 28200 - PRTB - Aguardando Julgamento

Leo da Honda - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leonice - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leticia Barbosa - 25150 - PRD - Aguardando Julgamento

Locutor - 33300 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lucimara Patuzzo - 35350 - PMB - Aguardando Julgamento

Luiz Cabeleireiro - 25254 - PRD - Aguardando Julgamento

Mangabeira - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcelo - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcelo Aranha - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcelo Guimaraes - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Marcelo Martelli - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Marcia Furtado - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcio Celo - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Marcio da Frutaria - 77700 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcos da Bike - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Margarida Pasin - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Mari - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Maria Cristina Pires - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Maria Rosalina - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maria Veloso - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Maria Vilma - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Marisa Franco - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marla Franco - 33100 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marquinho Advogado - 12567 - PDT - Aguardando Julgamento

Marquinhos - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Marquinhos do Imp. Chines - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Marquinhos Oliveira do Jaleco - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marquinhos Paraguai - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Melancia - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Mendes - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Michel Japonês - 33666 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Nana - 20766 - PODE - Aguardando Julgamento

Negão Bike - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Negão Sorriso - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Nego Cirço - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Negueba - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Nenão da Júpiter - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Nenê - 77772 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nilso Pereira - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Oscarzinho da Auto Escola - 44077 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Osmar Candido - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Osmar do Pesqueiro - 15150 - MDB - Aguardando Julgamento

Osmar Martins - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Otamaris Grecco - Itamar - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pantaroti - 28638 - PRTB - Aguardando Julgamento

Pardinho - 55195 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Ademir Morales - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Dejair - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Ermenson - 35022 - PMB - Aguardando Julgamento

Pastor Jose Alves - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Julio da Van Escolar - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor/prof Evandro Galvão - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastora Sonia - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Paula Calsavara - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Paula Mesquita - 55200 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulla Braz - 12378 - PDT - Aguardando Julgamento

Paulo Barros - 77323 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pedrão Sorveteiro - 25250 - PRD - Aguardando Julgamento

Pedro Canuto - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Pedro Sousa Paçoca - 10047 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof José Crepaldi - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Domingos - 13003 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Cleo - 77070 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Edcarla - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Ivani - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Kelly - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Leny - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Nadir - 13900 - PT - Aguardando Julgamento

Rafael Araujo - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Reinaldo - 40170 - PSB - Aguardando Julgamento

Renan Bataglia - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Renato Paris - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Ricardo Francisco - 28444 - PRTB - Aguardando Julgamento

Roberto Paraiba - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Robson Fagundes - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rodrigo do Espetinho - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Rodrigo Panucci - 11250 - PP - Aguardando Julgamento

Rodrigo Rezende Enfermeiro - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Ronney Pinheiro - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Rose - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Roseli do Dorinho - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Sabiá - 33250 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sandra Rejane - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Sargento Barreto - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Serginho Dias - 15250 - MDB - Aguardando Julgamento

Sergio - 40321 - PSB - Aguardando Julgamento

Sergio Reis - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Silvana - 77155 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Simone Garcia - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Sinclair Luchetti - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sirlei Climatizadores Globo - 28022 - PRTB - Aguardando Julgamento

Somalo - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Stefani Rodrigues - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Tatiane Tatu - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Thainara Oliveira - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Thalita Fisioterapeuta - 65065 - PC do B - Aguardando Julgamento

Thiagão - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Thiago Fontes - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thyago Nishizawa - 15691 - MDB - Aguardando Julgamento

Tia Fatima - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tijolinho - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tuika - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Vaguinho Japa - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Valdinéia de Abreu - 36085 - AGIR - Aguardando Julgamento

Valdineia Vieira - 35133 - PMB - Aguardando Julgamento

Victor Hugo Davanço - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Vinicius Peternella - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Viviana Pereira - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Viviane Ornaghi - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Walter Luiz O Bacana Bacana - 20113 - PODE - Aguardando Julgamento

Wanderley da Avenorte - 22250 - PL - Aguardando Julgamento

Welington Jr Almondega - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Wilsinho - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Wilson Pedrão - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zé Paulo - 70216 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Zico Gaiteiro - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Zoio Motonorte - 28555 - PRTB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

