Minério de ferro amplia ganhos em Dalian com aumento de preços do aço

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - O minério de ferro subiu na bolsa de Dalian nesta terça-feira, apoiado por um aumento persistente nos preços do aço na China, principal mercado consumidor do minério, embora dúvidas sobre as perspectivas de demanda em meio à falta de estímulos vigorosos tenham limitado os ganhos.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,21%, a 710,5 iuanes (99,45 dólares) a tonelada, subindo pela segunda sessão consecutiva.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura, no entanto, caiu 1,11%, para 93,95 dólares a tonelada, após alta na segunda-feira e ligeira recuperação do dólar americano.

A maioria dos índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai ampliou os ganhos, impulsionando o sentimento e apoiando os preços das principais matérias-primas para a fabricação de aço, como o minério de ferro.

O vergalhão subiu 1,93%, a bobina laminada a quente avançou 1,97% e o fio-máquina ganhou 1,21%.

Entretanto, os analistas duvidaram da sustentabilidade do aumento dos preços, citando que os fundamentos permanecem desfavoráveis e que a falta de estímulo fiscal obscureceu as perspectivas de demanda nos próximos meses.

As pressões sobre a oferta de minério de ferro diminuíram um pouco, mas ainda não há sinal de melhora na demanda e os dados de julho mostraram uma fraca demanda de aço downstream, de acordo com os analistas da Galaxy Futures.

"A redução na demanda de minério ocorreu de forma mais rápida do que na oferta, tornando difícil manter um equilíbrio entre a oferta e a demanda", disseram os analistas da Sinosteel Futures em nota, acrescentando que as usinas mostraram mais interesse em minério de grau inferior em meio a margens reduzidas.

