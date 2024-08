UOL lança newsletter Radar das Eleições nesta quarta

O UOL estreia nesta quarta-feira a newsletter semanal Radar das Eleições com a curadoria das notícias mais importantes da campanha municipal no Brasil.

No dia 6 de outubro, mais de 5.500 cidades devem eleger seus prefeitos e vereadores para quatro anos de governo, que definirão as diretrizes da gestão dos municípios. São 150 milhões de eleitores aptos a votar nesta eleição que terá reflexos no dia a dia do eleitor, assim como impactarão os rumos políticos da campanha presidencial de 2026.

Prefeitos podem trazer inovações, como foi o caso de Jayme Lerner, prefeito duas vezes de Curitiba, pioneiro em criação de ruas fechadas somente para pedestres, e corredores somente para o trânsito de ônibus, ainda nos anos 1970. O mesmo vale para vereadores, que têm o poder de decidir temas caros à população, como a privatização da Sabesp, por exemplo, em São Paulo, na gestão que termina este ano.

O futuro prefeito de São Paulo, aliás, chegará com um dos caixas mais ricos da história da cidade graças à renegociação da dívida do município, que teve dois prefeitos como protagonistas: Fernando Haddad (2013-2016), hoje ministro da Economia, e o atual prefeito Ricardo Nunes.

A newsletter Radar das Eleições vai ao ar todas as manhãs de quarta-feira durante a campanha eleitoral. Para acompanhar os principais temas destas eleições, inscreva-se aqui.