Motorista que atropelou família em SP riu da situação, diz testemunha

O motorista José Neto Rabelo, 54, preso por atropelar uma família no Jabaquara, zona sul de São Paulo, no sábado (17), sorriu após o acidente, informou uma testemunha em depoimento. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele está vencida desde 2020, segundo a polícia.

O que aconteceu

Testemunha foi ao local do acidente após ouvir um barulho alto. O motorista ainda estava preso às ferragens do veículo, um Fiat Strada. "Aparentava ter bebido em virtude da sua fala. O individuo, apesar da gravidade dos fatos, ficava rindo da situação. Disse ao indivíduo se ele tinha ciência do que fez em virtude de ter atropelado crianças, ficou rindo", diz trecho do boletim de ocorrência.

CNH está vencida desde dezembro de 2020. O motorista possui antecedentes criminais, sendo um deles por embriaguez ao volante. O condutor também tem diversas multas por excesso de velocidade.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, José afirmou informalmente que havia ingerido bebida alcoólica. Um dos bombeiros que fez o resgate detalhou à Polícia Militar que o homem tinha fala desconexa e odor etílico. Policiais localizaram uma garrafa de cerveja próxima ao carro do custodiado.

José Neto Rabelo se recusou a fazer o teste do bafômetro. "Depoimentos das testemunhas confirmam a situação de embriaguez, somado a perda do controle do veículo, em linha reta, que culminou em danos físicos as vítimas e danos materiais no estabelecimento comercial, à confissão espontânea do indiciado aos policiais e testemunha no momento da abordagem", diz o auto de prisão em flagrante.

José Neto Rabelo trabalha como feirante.

O acidente aconteceu na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. Carro invadiu borracharia Imagem: Reprodução

Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após passar por audiência de custódia, informou o Tribunal de Justiça de SP. O motorista responderá por embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Defesa diz que José faz uso de medicação para tratamento oncológico. O advogado Higor Oliveira afirmou ainda que o feirante não ingeriu bebida alcoólica. "A Defesa do senhor José Neto vem a público se manifestar com indignação com as reportagens que estão sendo veiculadas em seu desfavor. Inexistem nos autos quaisquer provas que o senhor José estava embriagado, ocorre que o senhor José está fazendo uso de medicações para tratamento de oncologia, o que pode ter afetado suas funções psíquicas. Iremos nos manifestar nos autos e provar a sua inocência", diz nota enviada pelo advogado.

Cinco pessoas foram atropeladas

Um homem atropelou uma família na tarde de sábado, 17, na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no bairro do Jabaquara, zona sul da capital. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez e ficou preso nas ferragens do veículo.







O atropelamento ocorreu no sábado (17), próximo à Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. Uma câmera de segurança gravou o crime.

Um casal e três crianças estavam atravessando uma faixa de pedestre quando foram atingidos pelo carro em alta velocidade. O caso aconteceu por volta das 15h40.

Homem de 35 anos, mulher de 34, que está grávida, e duas crianças foram atropeladas e levadas ao Hospital Saboya. Uma menina de 9 anos não foi atingida. A Secretaria Municipal de Saúde informou ao UOL que a família recebeu alta, exceto o homem, que permanece internado e estável.

Motorista foi preso em flagrante. José Neto Rabelo foi resgatado após ficar preso nas ferragens e medicado no Hospital Ipiranga. Em seguida, ele foi liberado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória III de Pinheiros