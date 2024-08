GoPro cortará 15% da força de trabalho em meio a reestruturação

(Reuters) - A fabricante de câmeras GoPro disse nesta segunda-feira que cortará cerca de 15% da sua força de trabalho, ou aproximadamente 139 empregos, como parte de um plano de reestruturação para reduzir suas despesas operacionais.

A empresa espera assumir encargos na faixa de 5 milhões a 7 milhões de dólares para o plano de reestruturação, com despesas em dinheiro de 1 milhão de dólares a serem reconhecidas no terceiro trimestre e cerca de 4 milhões a 6 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024.

A expectativa é de que as demissões em massa iniciem no terceiro trimestre e sejam concluídas até o final de 2024.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)