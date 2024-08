Filipinas e China trocam acusações após colisão de navios no Mar do Sul da China

PEQUIM/MANILA (Reuters) - As Filipinas e a China se acusaram mutuamente nesta segunda-feira de abalroar embarcações e realizar manobras perigosas no Mar do Sul da China, o mais recente incidente depois que as duas nações concordaram, no mês passado, em tentar administrar as divergências no mar.

A Guarda Costeira da China disse em um comunicado que uma embarcação filipina, que ignorou seus repetidos avisos, havia "colidido deliberadamente" com uma embarcação chinesa de maneira "não profissional e perigosa" na hidrovia disputada na manhã de segunda-feira.

As Filipinas contestaram o relato de Pequim e a acusaram de "impor sua versão dos fatos". O país disse que duas de suas embarcações da guarda costeira "encontraram manobras ilegais e agressivas" de embarcações chinesas perto de Sabina Shoal, quando estavam a caminho de abastecer o pessoal filipino estacionado em duas ilhas ocupadas.

"Essas manobras perigosas resultaram em colisões, causando danos estruturais às duas embarcações da PCG (Guarda Costeira das Filipinas)", disse Jonathan Malaya, porta-voz do conselho de segurança nacional e da força-tarefa de Manila no Mar do Sul da China.

Em uma entrevista coletiva, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning afirmou que a China continuaria a tomar "medidas resolutas e enérgicas" legais para salvaguardar sua soberania territorial e seus direitos e interesses marítimos.

"Esperamos que as Filipinas mantenham seus compromissos (e) cumpram seriamente os acordos temporários firmados com a China", disse Mao.

Os Estados Unidos condenaram as ações da China. Sua embaixadora em Manila, MaryKay Carlson, disse no X que os EUA "estão com as Filipinas na condenação das manobras perigosas da Guarda Costeira da China", que colocaram vidas em risco e causaram danos às embarcações da guarda costeira.

Manila disse que as embarcações da guarda costeira Cape Engano e Bagacay estavam a caminho de reabastecer o pessoal estacionado em Flat Island - que Manila chama de Patag - e Lawak Island, que a China chama de Nanshan, quando o confronto aconteceu perto de Sabina Shoal.

O incidente ocorreu menos de duas semanas após um incidente aéreo entre as Forças Armadas da China e das Filipinas em Scarborough Shoal.

(Reportagem de Liz Lee em Pequim e Karen Lema em Manila; reportagem adicional de Eduardo Baptista em Pequim)