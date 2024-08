Quer ver pingar dividendos gordos na sua conta todos os meses até dezembro? Nesta semana, 13 empresas têm "data com" programada para garantir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Na lista há nomes como Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Engie (EGIE3), Cemig (CMIG4) e JBS (JBSS3). Os valores chegam a R$ 2,88 por ação.

Para ter direito a receber os proventos destas empresas, é preciso manter as ações em carteira até o final do pregão da "data com", que é a data limite para garantir os dividendos anunciados pelas companhias. Confira também as empresas que pagam proventos em agosto na Agenda de Dividendos do UOL. E, se você quer saber quais outras empresas têm datas de corte programadas neste mês, veja nosso calendário de Data Com de agosto.

Até quando investir nestas ações para garantir dividendos?

Confira a lista de ações com "data com" entre 19 e 23 de agosto:

Banese (BGIP3; BGIP4) - JCP

Valor por ação BGIP3: R$ 1,15

Valor por ação BGIP4: R$ 1,26

Data com: 19 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 20 de agosto de 2024

Data de pagamento: 1 de outubro de 2024

JBS (JBSS3) - dividendos

Valor por ação JBSS3: R$ 2,00

Data com: 19 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 20 de agosto de 2024

Data de pagamento: 7 de outubro de 2024

Mills (MILS3) - dividendos e JCP

Valor por ação dividendos: R$ 0,14

Valor por ação JCP: R$ 0,07

Data com: 19 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 20 de agosto de 2024

Data de pagamento: 30 de agosto de 2024

Vulcabras (VULC3) - dividendos

Valor por ação VULC3: R$ 0,12

Data com: 19 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 20 de agosto de 2024

Data de pagamento: 2 de setembro de 2024

Alfa Holding (RPAD3) - dividendos

Valor por ação RPAD3: R$ 0,08

Data com: 19 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 20 de agosto de 2024

Data de pagamento: 7 de outubro de 2024

Syn Prop e Tech (SYNE3) - dividendos

Valor por ação SYNE3: R$ 2,88

Data com: 20 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 21 de agosto de 2024

Data de pagamento: 2 de setembro de 2024

Banco do Brasil (BBAS3) - dividendos e JCP

Valor por ação dividendos: R$ 0,15

Valor por ação JCP: R$ 0,32

Data com: 21 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 22 de agosto de 2024

Data de pagamento: 30 de agosto de 2024

Petrobras (PETR3; PETR4) - dividendos e JCP

Valor por ação PETR3 e PETR4 dividendos: R$ 0,11

Valor por ação PETR3 e PETR4 JCP: R$ 0,41

Data com: 21 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 22 de agosto de 2024

Data de pagamento: 21 de novembro de 2024

Petrobras (PETR3; PETR4) - dividendos

Valor por ação PETR3 e PETR4: R$ 0,53

Data com: 21 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 22 de agosto de 2024

Data de pagamento: 20 de dezembro de 2024

Engie (EGIE3) - dividendos

Valor por ação EGIE3: R$ 1,14

Data com: 21 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 22 de agosto de 2024

Data de pagamento: pendente*

Grendene (GRND3) - dividendos

Valor por ação GRND3: R$ 0,015

Data com: 21 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 22 de agosto de 2024

Data de pagamento: 4 de setembro de 2024

Mitre Realty (MTRE3) - dividendos

Valor por ação MTRE3: R$ 0,03

Data com: 22 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 23 de agosto de 2024

Data de pagamento: 2 de setembro de 2024

Cemig (CMIG3; CMIG4) - dividendos

Valor por ação CMIG3: R$ 0,50

Valor por ação CMIG4: R$ 0,50

Data com: 23 de agosto de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de agosto de 2024

Data de pagamento: 30 de agosto de 2024

Odontoprev (ODPV3) - dividendos