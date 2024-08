Monitora sono e exercícios: smartband da Xiaomi por R$ 177 vale a pena?

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta da smartband Mi Band 8 Active, da Xiaomi, que promete mais de 50 modos esportivos para diversificar na hora dos exercícios. O produto na cor preta está desconto de 26%, custando R$ 176,90 na Amazon.

Segundo a Xiaomi, a smartband tem uma bateria de longa duração, tela ultragrande e monitoramentos de saúde. Confira a seguir as principais características desse produto, segundo o fabricante, e algumas avaliações de quem comprou.

O que diz a Xiaomi sobre essa smartband?

O produto é leve e tem 14,9 g (sem alça)

A alça possui comprimento ajustável, de 135 a 215 milímetros.

O vidro do visor é temperado e conta com revestimento anti-impressão digital

Com carregamento magnético, o tempo de carga da bateria é de menos de duas horas

A recarga dura até 14 dias (uso típico) e seis dias (uso intenso)

Possui mais de 50 modos esportivos

Faz monitoramento da frequência cardíaca, do sono e do estresse

Realiza acompanhamento da menstruação e da ovulação

O que diz quem comprou o produto?

A smartband da Xiaomi tem nota média de 4,7 (do total de 5) na Amazon, com pontos positivos apontados pelos consumidores como a leveza e conforto. Veja alguns comentários.

Atende todas as expectativas. Leve, confortável, de fácil configuração, bateria que dura muito e com excelentes medições. Valeu muito a pena! Rodrigo

Relógio muito bom. É simples, mas atende muito bem às expectativas. Ótimo custo-benefício. A bateria durou uma semana, o que, para mim, está muito bom. Roberto

Tenho a Mi Band 4 e quis dar um upgrade para monitorar meus exercícios. Tem o visor bem bonito, emparelhou muito rápido com meu celular e já estou usando. Gostei que, para carregar, não precisa mais tirar o relógio da pulseira, pois é por ímã. Chegou bem antes do prazo e muito bem embalado, com bastante plástico bolha. Produto original e lacrado, recomendo demais. Camila

Ótimo custo-benefício. Cumpre com o que promete, bateria dura muito e carrega bem rápido quando necessário. Fábio Augusto

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas avaliações citam que a bateria da pulseira não dura o tempo prometido. Também há comentários sobre falhas no monitoramento do sono, de exercícios e de batimentos cardíacos.

O produto cumpre bem as funções, mas a bateria dura, no máximo, seis dias, o que eu acho pouco. Tive uma Mi Band antes desse relógio e a bateria durava dez dias, então esse dura relativamente menos. Mesmo em um dia que eu não utilizo muito as funções de atividade, o gasto de bateria ainda é 10% no dia inteiro. Achei este aspecto bem ruim. Marianne Lara

A cada três noites de monitoramento do sono, em uma ele falha. Durante o exercício ele tem dificuldades de monitorar o batimento cardíaco e, quando consegue, geralmente, está muito abaixo do real. Marcelo F.

Comprei de presente para meu marido e com quatro meses de uso a tela está parando de funcionar. A bateria não dura um dia completo e a verificação do batimento cardíaco não funciona. Estou decepcionada com o produto. A garantia que a loja disponibiliza é de 90 dias, muito triste. Thamires

