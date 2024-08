Colômbia suspende exportação de carvão a Israel

BOGOTÁ, 19 AGO (ANSA) - A Colômbia vai suspender oficialmente a exportação de carvão para Israel a partir de 22 de agosto.

A medida, publicada em decreto, é um protesto contra as ações militares do governo do premiê Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza.

"Com o carvão colombiano, [os israelenses] fabricam bombas para matar as crianças na Palestina", escreveu o presidente do país sul-americano, Gustavo Petro, na rede social X.

Com a decisão, Israel poderá adquirir carvão da Colômbia apenas em acordos já negociados.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo grupo fundamentalista Hamas, o conflito na região causou a morte de mais de 40 mil palestinos desde seu início, em outubro de 2023. (ANSA).

