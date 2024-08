Acidente com van hospitalar deixa seis pacientes mortos em MG

Do UOL, em São Paulo

Um acidente envolvendo uma van hospitalar e duas carretas, na manhã desta segunda-feira (19), matou seis pacientes que viajavam entre os municípios mineiros de Novorizonte e Montes Claros para tratamento de saúde.

O que aconteceu

Uma das carretas, carregada de coco verde, perdeu o controle no sentido Montes Claros e bateu na traseira da van, informou o Corpo de Bombeiros. A colisão prensou o veículo com a outra carreta, que estava no sentido contrário.

A van hospitalar transportava 15 passageiros na BR-251. Com o impacto, todos os ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens. As vítimas foram retiradas por equipes dos bombeiros, Samu e PRF.

Os mortos foram identificados pela Prefeitura de Novorizonte como: Dardiely Batista Oliveira, Dometilde Lucas Rocha, Ester Gabriele Ferreira dos Santos, José Carlos Dias, Adervaldo Batista Martins e Nedir Maria Braz Martins. "Neste momento de profunda dor, estendemos nossos sentimentos mais sinceros aos familiares e amigos das vítimas. Que a paz e o conforto encontrem seus corações, e que a lembrança daqueles que partiram traga consolo e força para enfrentar este difícil momento", lamentou o município.

Os outros feridos foram encaminhados para unidades de saúde. Até o momento, não há informações sobre o quadro clínico deles. Os motoristas e ocupantes das duas carretas envolvidas no acidente não se feriram.

A prefeitura de Novorizonte decretou luto de três dias pela morte dos cinco pacientes.