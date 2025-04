Fortes chuvas atingem São Paulo e alagam ruas

As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) anunciando fortes chuvas em São Paulo nesta sexta-feira (4) se confirmaram na madrugada de hoje.

O temporal que atingiu a cidade causou alagamentos em vários pontos da cidade, em municípios da região metropolitana e no interior do estado. Na capital, houve enchente na região de Santo Amaro, na zona sul.

Trânsito prejudicado

A Defesa Civil informou também que a chuva forte causou enchentes em Sorocaba, onde ocorreu o desabamento de um muro sobre um veículo na avenida Carlos Sonetti. Em Mogi das Cruzes as águas subiram nos bairros do Socorro e nas avenidas Miguel Gemma, Dante Jordão Stoppa e Ricieri José Marcatto.

Em Guarulhos, o temporal atingiu pelo menos oito residências, com deslizamento de um talude colocando algumas casas em risco no Jardim Beirute. E em Jacareí um muro desabou sobre dois veículos no bairro Bandeira Branca.

Diadema teve alagado o corredor ABD, importante via da cidade, prejudicando o trânsito das primeiras horas do dia. Em nenhum desses casos houve vítimas.

Ainda segundo a Defesa Civil, o início desta sexta-feira teve chuva de fraca a moderada na faixa leste e também no sul do estado de São Paulo. Na Baixada Santista, houve temporal, mas sem maiores danos.

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novos temporais na região da Baixada Santista, no litoral Norte e no ABC, principalmente entre a tarde e início da noite de hoje. Há risco de transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamento de terra.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo, para hoje e sábado (5) é de chuva intensa e persistente na capital e região metropolitana, com as temperaturas entre 19º C e 20º C.

O Cemaden e o Inmet informaram que os maiores acumulados das últimas 24 horas (com dados coletados às 6h05 da manhã) foram em Guarulhos (59 mm), Atibaia (54 mm), Morungaba (53mm), Jacareí (52 mm), Jundiaí (51 mm), Pinhalzinho (46 mm) e Santo André (44mm).