Kamala Harris se prepara para convenção dos Democratas; pesquisa aponta vantagem sobre Trump

A vice-presidente americana, Kamala Harris, está viajando pela Pensilvânia neste domingo (18), um estado-chave para as eleições presidenciais de novembro, antes de seguir para Chicago para uma convenção de inauguração sob forte segurança.

A democrata de 59 anos, que após a retirada de Joe Biden reavivou as esperanças de uma vitória contra Donald Trump no seu campo, planejou uma viagem de ônibus a este "estado pêndulo" no leste dos Estados Unidos.

A candidata e o seu companheiro de chapa, o governador do Minnesota, Tim Walz, querem mostrar o seu apoio aos trabalhadores e às classes trabalhadoras, num estado em que o atual presidente Biden só venceu por muito pouco em 2020, contra Donald Trump.

Na sexta-feira, Kamala Harris revelou um programa econômico centrado na classe média, com um bônus de nascimento e um cheque para aquisição de habitação.

O candidato republicano, Donald Trump, bem ciente do que está em jogo, também regressou no sábado à Pensilvânia, estado onde foi alvo de uma tentativa de assassinato em julho.

"Ela é louca", disse o bilionário de 78 anos sobre sua rival, a quem ele também descreve como "comunista".

A estratégia do ex-presidente, privado do seu melhor inimigo desde a retirada de Joe Biden, consiste até agora principalmente em lançar ataques pessoais contra esta adversária que é quase 20 anos mais jovem e que está se saindo bem nas pesquisas de intenção de voto.

Manifestantes por Gaza

Segundo o Partido Democrata, pelo menos 50 mil pessoas - delegados, voluntários, apoiadores, etc. - são esperadas em Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, para uma demonstração de unidade e entusiasmo até quinta-feira à noite.

Tudo com um sistema de segurança muito pesado, mobilizando nada menos que 2.500 policiais locais, enquanto a tentativa de assassinato de Donald Trump continua na mente de todos.

Os coletivos que apoiam os palestinos planejaram grandes manifestações para tentar colocar a guerra em Gaza no centro dos debates.

"A grande maioria dos manifestantes (...) é pacífica" e "querem que as suas vozes sejam ouvidas, e vamos proteger isso", disse o governador de Illinois, J.B. Pritzker, na manhã deste domingo na CNN. Mas "se houver desordeiros, eles serão presos e condenados".

Em vez de investir num presidente octogenário, atolado em pesquisas fracas, o partido carregará triunfantemente uma candidata que seja igual ou mesmo supere o seu rival republicano na maioria dos estados-chave, decisivo numa eleição que promete ser muito disputada.

Neste domingo, uma nova pesquisa de opinião do Washington Post/ABC News/Ipsos mostrou a vice-presidente ligeiramente à frente nas intenções de voto em nível nacional.

Obama

Tudo indica que o desânimo geral em torno da candidatura de Joe Biden e o pânico causado pelo seu debate fracassado no final de junho contra Donald Trump, que finalmente o forçou a jogar a toalha, foram esquecidos.

Nas margens do Lago Michigan, os pesos pesados ??do partido apoiarão Kamala Harris, começando pelo ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle.

No seu reduto de Chicago, não há dúvida de que este carismático orador mobilizará ainda mais os democratas, muitos dos quais dizem encontrar, neste início de campanha da vice-presidente, uma euforia que lembra a marcha em direção à Casa Branca do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, em 2008.

Mas caberá a Joe Biden, na noite de segunda-feira, fazer aquele que será ao mesmo tempo o primeiro grande discurso da convenção e uma espécie de mensagem de despedida.

A equipe de campanha promete que esta última valsa, que marca o fim de meio século de política, não será de forma alguma melancólica. O presidente, segundo comunicado à imprensa, elogiará os resultados de seu mandato.

Acima de tudo, apelará ao apoio à vice-presidente, "destacando as questões" da eleição, enfrentando um presidente que foi condenado criminalmente e que não se comprometeu a admitir uma possível derrota.

Segundo a CNN, Joe Biden poderia até ter a companhia de Kamala Harris no palco, numa performance altamente emocionante, tal como a América os adora.

Mas a presença na convenção de Hillary Clinton, que Donald Trump derrotou para surpresa de todos em 2016, talvez também lembre aos eufóricos democratas que é preciso cautela.

(Com AFP)