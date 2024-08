Tribunais, PM, universidades e outros órgãos: concursos têm 34,5 mil vagas

Concursos públicos oferecem 34.514 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,7 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 4.293 vagas. Elas são oferecidas pela Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro).

O salário mais alto é de R$ 37,7 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.731,80 / Inscrições: de 20/9 até 21/10 / Mais informações aqui

TJ-MT (Tribunal de Justiça de Mato Grosso) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: de 21/8 até 19/9 / Mais informações aqui

Rede Sarah - Vagas: 48 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 6.148,89 até R$ 35.325,26 / Inscrições: até 24/8 / Mais informações aqui

MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais) - Vagas: 70 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.052,95 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

PGE-PR (Procuradoria Geral do Estado do Paraná) - Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.350,31 / Inscrições: de 21/8 até 27/8 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 237 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.350,05 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui

GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RS - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.841,40 até R$ 27.874 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 21.183,51 / Inscrições: de 13/9 até 2/10 / Mais informações aqui

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)/RJ - Vagas: 900 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 20,9 mil / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.823,93 até R$ 17.907,11 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mozarlândia (GO) - Vagas: 1.486 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.465,36 até R$ 17.784,24 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) - Vagas: 72 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.642,47 / Inscrições: de 19/8 até 19/9 / Mais informações aqui

UEM (Universidade Estadual de Maringá)/PR - Vagas: 81 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.982,70 até R$ 16.565,27 / Inscrições: até 13/9 / Mais informações aqui

TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 16.035,69 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pedreira (SP) - Vagas: 102 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.568,30 até R$ 15.422,15 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

FMJ (Faculdade Medicina de Jundiaí)/SP - Vagas: 14 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.477,67 até R$ 14.601,41 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Piracicaba (SP) - Vagas: 41 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.710,42 até R$ 14.166,09 / Inscrições: de 19/8 até 23/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mineiros (GO) - Vagas: 2.118 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.180,35 até R$ 13.203,22 / Inscrições: de 9/9 até 11/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rio Largo (AL) - Vagas: 476 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 13,2 mil / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Baliza (GO) - Vagas: 848 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 13 mil / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Juazeiro (BA) - Vagas: 969 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.868,87 / Inscrições: até 6/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Divinópolis (MG) - Vagas: 1.426 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.881,34 até R$ 12.862,27 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Ipresb (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri)/SP - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.605,48 até R$ 12.682,64 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guaíra (SP) - Vagas: 69 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.979,74 até R$ 12.407,26 / Inscrições: até 23/9 / Mais informações aqui

Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste)/PR - Vagas: 92 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.097 até R$ 12.251,79 / Inscrições: de 19/8 até 12/9 / Mais informações aqui

Câmara de Cotia (SP) - Vagas: 15 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.619,91 até R$ 12.235,46 / Inscrições: de 26/8 até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Divinópolis de Goiás (GO) - Vagas: 467 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12 mil / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Parisi (SP) - Vagas: 21 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.452,54 até R$ 11.500,79 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - Vagas: 329 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.097,11 até R$ 11.037,15 / Inscrições: até 23/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santo André (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.868,08 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 21 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 5.712,95 até R$ 10.742,56 / Inscrições: até 13/9 / Mais informações aqui

UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)/MG - Vagas: 31 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

IFTO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins) - Vagas: 51 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui

UFBA (Universidade Federal da Bahia) - Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pontalinda (SP) - Vagas: 49 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.577,09 até R$ 9.928,81 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) - Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.504,92 até R$ 9.779,74 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) - Vagas: 626 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 9.381,84 / Inscrições: de 1º/10 até 30/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Votuporanga (SP) - Vagas: 227 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.633,40 até R$ 9.304,54 / Inscrições: até 30/8 / Mais informações aqui

Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) - Vagas: 33 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.667,19 até R$ 9.113,85 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fortim (CE) - Vagas: 407 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 9.100 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

SCGás (Companhia de Gás de Santa Catarina) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.053,86 / Inscrições: até 6/9 / Mais informações aqui

Câmara de Bonito (MS) - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.742,74 até R$ 9.022,99 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui

Fesc (Fundação Educacional São Carlos)/SP - Vagas: 14 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.155 até R$ 8.888 / Inscrições: até 13/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pindoretama (CE) - Vagas: 1.431 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.213,75 até R$ 8.879,80 / Inscrições: até 6/9 / Mais informações aqui

CRQ-13-SC (Conselho Regional de Química de Santa Catarina) - Vagas: 96 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.378,34 até R$ 8.776,64 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Igarapava (SP) - Vagas: 50 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.980 até R$ 8.706,81 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui

Cremec (Conselho Regional de Medicina do Ceará) - Vagas: 63 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.010,47 até R$ 8.554,12 / Inscrições: até 6/9 / Mais informações aqui

CRM-PI (Conselho Regional de Medicina do Piauí) - Vagas: 102 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.000,44 até R$ 8.546,85 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

CAU-AC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre) - Vagas: 95 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.032,94 até R$ 8.472 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Suzano (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.469,09 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

CRF-ES (Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo) - Vagas: 50 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.584,14 até R$ 8.465,14 / Inscrições: de 19/8 até 22/9 / Mais informações aqui

Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) - Vagas: 130 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.242,41 até R$ 8.293,82 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fernando Prestes (SP) - Vagas: 25 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.639,75 até R$ 8.143,20 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serra do Ramalho (BA) - Vagas: 776 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Caxias (MA) - Vagas: 804 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.786,02 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) - Vagas: 21 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88 / Inscrições: até 16/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Porto Alegre (RS) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.354,31 / Inscrições: até 10/9 / Mais informações aqui

Iagro-MS (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 29 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.248,47 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) de Niterói (RJ) - Vagas: 32 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.234,50 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

ARSP-ES (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.222,76 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Buritis (MG) - Vagas: 526 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.170,46 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pacatuba (CE) - Vagas: 1.634 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.119,18 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

Desenvolve SP - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.683,63 até R$ 7.082,22 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Correios - Vagas: 33 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.672,84 até R$ 6.878,48 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Missão Velha (CE) - Vagas: 762 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.694,33 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.516,03 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jaguaruana (CE) - Vagas: 400 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.300 / Inscrições: até 3/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araraquara (SP) - Vagas: 25 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.708,84 até R$ 6.251,88 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cacoal (RO) - Vagas: 604 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.050 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cedro (PE) - Vagas: 636 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 6.000 / Inscrições: até 7/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Simão (SP) - Vagas: 8 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.374,19 até R$ 5.989,44 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Polícia Penal de Goiás - Vagas: 1.600 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.971,42 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

Cref-PR (Conselho Regional de Educação Física do Paraná - 9ª Região) - Vagas: 290 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.629,37 até R$ 5.917,06 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guareí (SP) - Vagas: 16 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.536,92 até R$ 5.792,16 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Confere (Conselho Federal dos Representantes Comerciais)/DF - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 2.825,92 até R$ 5.636,70 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) - Vagas: 41 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 5.606,46 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

CRF-RJ (Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro) - Vagas: 24 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.144,52 até R$ 5.595,49 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

IFMT (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso) - Vagas: 12 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.120,13 até R$ 5.556,92 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Espinosa (MG) - Vagas: 538 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.500 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Seplag-MG (Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais) - Vagas: 40 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.468,07 / Inscrições: de 23/9 até 4/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.376,17 / Inscrições: até 13/9 / Mais informações aqui

Core-MT (Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Mato Grosso) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.608,15 até R$ 5.350 / Inscrições: até 23/9 / Mais informações aqui

TJ-GO (Tribunal de Justiça de Goiás) - Vagas: 41 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.200,37 / Inscrições: de 4/9 até 3/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Manhuaçu (MG) - Vagas: 985 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.500 até R$ 4.925,35 / Inscrições: de 9/10 até 8/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cruz Alta (RS) - Vagas: 167 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 922,19 até R$ 4.580,63 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jussara (GO) - Vagas: 304 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.570 / Inscrições: de 13/9 até 27/9 / Mais informações aqui

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) - Vagas: 95 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 30/8 / Mais informações aqui

UFG (Universidade Federal de Goiás) - Vagas: 42 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

UFPI (Universidade Federal do Piauí) - Vagas: 8 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.556,92 / Inscrições: até 26/8 / Mais informações aqui

Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.556,92 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Unifal (Universidade Federal de Alfenas)/MG - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

Prefeitura da Serra (ES) - Vagas: 271 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.485 até R$ 4.502,47 / Inscrições: até 19/8 / Mais informações aqui

Câmara de Macapá (AP) - Vagas: 74 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 4.500 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 3.102 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.360,83 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ) - Vagas: 519 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.211,95 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui

Câmara de Restinga (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.000 até R$ 4.200 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

Saaeb-Brodowski (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski)/SP - Vagas: 40 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.699,68 até R$ 4.169,87 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui

Câmara de Cruzeiro (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.909,67 até R$ 4.005,66 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui

Banco da Amazônia - Vagas: 450 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.317,51 até R$ 3.942,81 / Inscrições: até 26/8 / Mais informações aqui

Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro) - Vagas: 4.293 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.061,26 até R$ 3.435,43 / Inscrições: até 30/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itaperuna (RJ) - Vagas: 496 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.426,75 / Inscrições: até 31/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Feira de Santana (BA) - Vagas: 567 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.468,48 até R$ 3.306,28 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de João Pessoa (PB) - Vagas: 432 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.424 / Inscrições: até 16/9 / Mais informações aqui

Uneb (Universidade do Estado da Bahia) - Vagas: 68 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.842,99 até R$ 2.391,21 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

