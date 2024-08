Grupo Soma tem queda de 36% no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de moda Soma teve lucro líquido ajustado de 65 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 36,3% sobre o desempenho de um ano antes, segundo balanço divulgado na noite de terça-feira.

A companhia dona de marcas como Hering, Farm e Animale, apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de 251,4 milhões de reais, avanço de 16,7% na comparação anual. A margem no período passou de 16,6% para 17,4%.

A empresa, que está em processo de combinação de negócios com a rival Arezzo para formar o grupo Azzas 2154, teve avanço de vendas no conceito mesmas lojas de 4,3% ante crescimento de 7,7% no segundo trimestre do ano passado.

A receita líquida, porém, cresceu 11,7%, a 1,68 bilhão de reais.

