Gel de limpeza Darrow diminuiu espinhas e oleosidade da pele; veja review

Eu tenho uma pele oleosa e estava em busca de um sabonete facial para reduzir as espinhas. Resolvi então testar o gel de limpeza dermatológico Actine, da Darrow, cuja fórmula tem Vitamina C e ácido salicílico.

Em alguns dias, as espinhas que me incomodavam sumiram. Por outro lado, achei o preço um pouco salgado, embora o investimento tenha valido a pena para mim. Veja a seguir como foi a minha experiência em usar esse gel e para quem o produto é indicado.

O que eu gostei?

Textura. Por ele ser em gel, a aplicação é mais rápida. Prefiro sabonetes com esse tipo de consistência, por ser mais confortável e suave para aplicar do que as versões em barra, e porque consigo espalhar por todo o rosto com facilidade.

Eu utilizo o produto duas vezes por dia: pela manhã e à noite. A indicação do fabricante é de usar uma a duas vezes por dia ou conforme a orientação do dermatologista.

Embalagem com válvula pump. Mais um ponto que facilita a liberação do produto do frasco e, consequentemente, a aplicação, é o formato com válvula pump. Esse tipo de embalagem geralmente é usada em sabonetes líquidos para as mãos.

É só acionar a válvula desse gel de limpeza para liberar o produto nas mãos. Com um pump, já consigo fazer a limpeza do rosto todo. Além do mais, a embalagem deixa a liberação do produto mais precisa e diminui o desperdício. Já usei sabonete em gel em embalagem de bisnaga, por exemplo, que libera uma quantidade excessiva de produto.

Não resseca a pele. O gel de limpeza Actine não deixou minha pele ressecada. Em vez disso, a pele se manteve hidratada e macia, sem sinais de ressecamento, como aspereza e descamação.

É bom citar que além do gel, uso hidratante e protetor solar. Esses cuidados também ajudam a manter a hidratação da pele.

Pele com redução de espinhas após uso do gel de limpeza Actine Imagem: Juliana Almirante

Pele oleosa antes do uso do gel de limpeza Actine Imagem: Juliana Almirante

O que mudou para mim?

Sem espinhas. Quando eu comecei a usar esse gel facial para pele oleosa, eu estava com duas espinhas bem inflamadas no rosto. Uma delas próxima ao nariz e outra acima da sobrancelha. Com o uso contínuo, as espinhas secaram em alguns dias.

Menos oleosidade. O gel de limpeza também reduziu a oleosidade do meu rosto. Aquele brilho excessivo característico de pele oleosa diminuiu bastante. Minha pele fica mais sequinha e a redução da oleosidade costuma se manter ao longo do dia.

Pontos de atenção

Cravos não diminuíram. Eu tenho cravos na região do nariz, queixo e testa, que permaneceram mesmo após a utilização do gel de limpeza.

Não reduziu manchas de acne. A marca diz que o produto clareia marcas de acne e afirma que esse efeito foi verificado em avaliação de eficácia realizada durante 28 dias. Eu usei o produto por pouco mais de um mês, porém, não senti redução significativa das marcas de acne que tenho no rosto.

Pouca espuma. Uso o produto sobre a pele úmida, conforme indicação da embalagem. No entanto, sinto que forma pouca espuma e, se eu quiser fazer mais, tenho que adicionar mais água e massagear bem.

Preço elevado. O produto custa um pouco caro em comparação a outros sabonetes faciais em gel. Em uma pesquisa na Amazon, por exemplo, encontrei opções similares até 54% mais baratas. Porém, como ele entregou o resultado que eu esperava, considero que vale a pena.

Para quem é esse produto?

O gel de limpeza dermatológico Actine é indicado para pele oleosa e com acne. Se esse for o seu caso, o produto pode ajudar a reduzir a oleosidade, como aconteceu comigo.

Mas, quando o assunto é acne, uma avaliação com dermatologista pode ser necessária para indicar o melhor tratamento.

Se a sua pele não for oleosa e também não tiver cravos e espinhas, avalie outro produto mais adequado para você. Além disso, já que o preço desse gel de limpeza é um pouco elevado, veja se ele é a melhor opção para o seu bolso.

