Peugeot lança novo 2008 com motor 1.0 turbo; veja preços e equipamentos

A Peugeot dá a sua cartada para concorrer de forma competitiva no disputado mercado de SUVs compactos - a categoria que mais cresce no Brasil.

A marca francesa lança nesta quarta-feira (7) o novo 2008, com fabricação na Argentina e equipado com o motor 1.0 Turbo 200 flex de origem Fiat que já equipa vários automóveis da Stellantis, controladora da Peugeot.

Esse propulsor rende até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Como nos demais modelos com essa motorização, o câmbio é sempre CVT com sete marchas simuladas e tração dianteira.

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

A novidade é uma reestilização da segunda geração do utilitário esportivo, que chegou ao Brasil no fim de 2022 exclusivamente em configuração elétrica e importada da Espanha. O novo e-2008 com visual atualizado também será vendido aqui em breve - os preços ainda serão anunciados.

Voltando ao novo 2008 a combustão, ele estreia com três versões e preços promocionais de lançamento que, até segunda ordem, serão válidos apenas até o fim de agosto - partem de R$ 119.990 e chegam a R$ 149.990.

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

A título de comparação, o Fiat Pulse com o mesmo conjunto mecânico sai por R$ 122.990 na versão Audace e por R$ 137.990 na Impetus.

Por sua vez, o Volkswagen T-Cross, SUV mais vendido do Brasil, parte de R$ 119.890 (versão Sense) e chega a R$ 163.990 (Comfortline) mas versões com motor 1.0 turbo flex e transmissão automática de seis velocidades.

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

Se vier com os bancos de couro e o teto solar panorâmico opcionais, que são de série no 2008 mais caro, o preço do T-Cross Comfortline chega a R$ R$ 174.540.

Veja os valores e o conteúdo de cada versão:

Peugeot 2008 Active - R$ 119.990

Principais itens de série: 4 airbags, rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, faróis full-LED com piscas halógenos, painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas com efeito 2D, central multimídia de 10,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos de couro e tecido e freio de estacionamento elétrico.

Peugeot 2008 Allure - R$ 129.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da versão Active mais alerta de ponto cego, retrovisores externos rebatíveis, monitoramento "360 graus" do entorno do veículo com câmeras, carregamento de celular por indução, bancos de couro, chave presencial e partida do motor por botão

Peugeot 2008 GT - R$ 149.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da versão Allure mais seis airbags, detalhes externos com acabamento preto brilhante, grade na cor do veículo, pintura externa bitom, teto solar panorâmico, faróis full-LED com efeito 3D, painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas com efeito 3D, bancos de couro com costuras verdes e visual exclusivo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto e reconhecimento de placas de limite de velocidade.

O que mudou na reestilização

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

Na comparação com o e-2008 elétrico que era vendido aqui, o novo 2008 a combustão feito na Argentina é o primeiro modelo da Peugeot à venda no mercado brasileiro a trazer o novo emblema da marca francesa - no qual só aparece a cabeça estilizada do leão de perfil em um escudo com fundo preto.

Também foram redesenhadas a grade frontal, que agora trazem filetes na vertical (pintados na cor da carroceria na versão GT), a disposição interna das luzes dos faróis, os para-choques e as luzes de condução diurna de LEDS -agora, elas ficam na parte de baixo do para-choque dianteiro, organizadas em três filetes longos na vertical que remetem às garras de um leão.

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

Na traseira, as lanternas de LEDs também ganharam disposição de luzes diferente, organizadas em filetes na horizontal que dão um efeito 3D. A barra de plástico preto brilhante que une as duas lanternas exibe a inscrição Peugeot na cor grafite, substituindo o acabamento cromado anterior, e com letras mais "esticadas".

Por dentro, a forração dos bancos é nova, sempre na comparação com o e-2008, como também é a central multimídia com tela de 10,3 polegadas. O painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas recebeu nova interface e efeito 3D na versão GT Turbo 200 - nas demais, a tela tem mesmo tamanho, porém o efeito é 2D, mais simples.

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

O tal efeito em duas ou três dimensões nada mais é do que a organização, em um mesmo espaço, de duas ou três telas em profundidades distintas. Ficou legal.

De resto, a cabine traz um visual bem moderno e o sistema i-Cockpit, no qual o painel fica elevado, na altura da base do para-brisa, com o volante de raio pequeno com ajustes de altura e profundidade em posição mais baixa do que a convencional.

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

É um recurso patenteado que vem desde o 2008 de primeira geração, que era fabricado em Porto Real (RJ), e proporciona melhor visibilidade e uma posição de dirigir esportiva.

Quanto às dimensões, o novo Peugeot 2008 mede 4,31 m de comprimento, 2,61 m de distância entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,55 m de altura. A capacidade do porta-malas na medição do tipo VDA é de 374 litros.

FICHA TÉCNICA

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

Motor: 3 cilindros, flex, injeção direta. 130 cv de potência a 5.750 rpm e 20,4 kgfm de torque a 1.750 rpm

Câmbio: CVT, 7 marchas simuladas

Tração: dianteira

Dimensões: 4,31 m de comprimento, 1,78 m de largura, 1,55 m de altura e 2,61 m de distância entre-eixos

Peso: 1.300 kg em ordem de marcha (versão GT)

Porta-malas: 374 litros (VDA)

Vão livre do solo: 230 mm (versão Active)

Freios: discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira

Suspensão: independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira

Direção: elétrica

Pneus: 215/60 R17

Capacidade do tanque: 47 litros

Aceleração de 0 a 100 km/h: 10,1 s

Velocidade máxima: 195 km/h

Consumo médio: 8,6 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina) na cidade / 9,8 km/l (etanol) e 13,7 km/l (gasolina) na estrada

