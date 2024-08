Medo de escalada do conflito no Oriente Médio faz petróleo subir

Os preços do petróleo subiram com força nesta quarta-feira, impulsionados pelo medo de escalada do conflito no Oriente Médio e pela nova redução das reservas americanas.

O barril do Brent para outubro teve alta de 2,41%, aos US$ 78,33, e o WTI para setembro subiu 2,77%, aos US$ 75,23.

"A promessa iraniana de uma resposta contra Israel após o assassinato de líderes do Hezbollah e Hamas, e as manifestações na Líbia que levaram ao fechamento de parte do campo petroleiro de Al-Sharara" são fatores que empurraram os preços para cima, explicou Tamas Varga, analista da PVM Energy.

A tensão geopolítica soma-se aos dados sobre as reservas americanas, que caíram significativamente na semana passada, segundo dados divulgados hoje pela Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos.

