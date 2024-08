Itália teve maior massacre de religiosos por nazistas na 2ªGM

LUCCA, 7 AGO (ANSA) - Um estudo divulgado nesta quarta-feira (7) revelou que tropas nazistas mataram 28 padres e frades católicos ligados à Resistência na província de Lucca, na Itália, durante o verão de 1944, no maior massacre de religiosos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

De acordo com o relatório produzido por historiadores locais, os padres foram mortos por vários motivos, como abrigar em igrejas e conventos camponeses desarmados, soldados dispersados, judeus, pessoas que se recusaram a se alistar nas forças fantoches nazistas da República de Salò, guerrilheiros e até ex-fascistas.

Entre as vítimas está dom Aldo Mei, pároco de Fiano di Pescaglia (Lucca), fuzilado pelos alemães em 4 de agosto de 1944; cinco outros religiosos mortos antes e depois do massacre de Sant'Anna di Stazzema, em 12 de agosto; e outros 12 monges assassinados no massacre da Certosa di Farneta em setembro do mesmo ano.

Ao todo, 28 padres e frades foram martirizados há 80 anos pelas tropas nazistas que recuavam em direção à Linha Gótica com mais massacres e represálias.

Os assassinatos foram cometidos pela divisão SS Panzer, que também foi culpada pela segunda pior atrocidade nazista na Segunda Guerra Mundial, a da vila toscana de Sant'Anna di Stazzema, quando 560 pessoas desarmadas, incluindo 130 crianças, foram mortas.

De acordo com o estudo, estima-se que este seja o maior número de religiosos da Resistência mortos em uma província italiana e, pela primeira vez, a investigação histórica redescobre as suas histórias individuais e identifica as suas identidades de uma forma completa.

A pesquisa, conduzida pelo professor de história contemporâneo na Universidade de Pisa Gianluca Fulvetti, também destaca uma alavanca particular da ação cruel da XVI Divisão Panzer-Granadeiro SS, notando entre os seus funcionários uma notável tendência anticlerical que desencadeou a explosão de violência contra os homens da Igreja.

Por fim, Fulvetti explica que "dom Aldo Mei foi o primeiro olhar com interesse histórico no pós-guerra" e "entre as cartas dos condenados à morte pela Resistência, o seu é o único nome de um padre assassinado que aparece, porque antes de ser baleado, ele escreveu". (ANSA).

