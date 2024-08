Desabamento de hotel em região vinícola da Alemanha deixa 2 mortos

Por Alex Kraus e Rachel More

KROEV, Alemanha (Reuters) - Um hotel no pitoresco vale vinícola de Moselle, na Alemanha, desabou durante a noite, matando duas pessoas, informou a polícia local na quarta-feira, enquanto as equipes de resgate trabalhavam com urgência para retirar os dois hóspedes restantes que estavam presos nos escombros.

O corpo de uma mulher foi recuperado, mas as equipes de emergência ainda não conseguiram chegar ao corpo da segunda vítima, um homem, disse o chefe da operação de resgate Joerg Teusch aos repórteres.

Cinco pessoas foram resgatadas, nenhuma com ferimentos graves, afirmou Teusch, em uma operação complexa, pois o prédio de dois andares estava instável depois que o andar superior desabou na noite de terça-feira.

As duas pessoas que ainda estão presas no prédio, que foi construído no século 17 e reformado na década de 1980, têm ferimentos graves, mas estão em contato com as equipes de resgate, segundo a polícia.

Entre os resgatados estava uma criança de dois anos, que não ficou ferida, e os pais da criança, com quem os socorristas conseguiram estabelecer contato durante a noite.

"Nunca fiquei tão feliz ao ver o filho de um estranho", disse Teusch, descrevendo o momento de choro quando sua equipe carregou a criança para fora do prédio danificado.

A causa do acidente ainda não estava clara. As investigações serão iniciadas assim que a operação de resgate for concluída, disse o promotor estadual Peter Fritzen.

Cerca de 250 policiais, bombeiros e paramédicos foram enviados ao local na cidade de Kroev, uma popular cidade de veraneio cercada pelas margens íngremes e cobertas de vinhedos do rio Moselle.

Os serviços de emergência usaram um guindaste e cães farejadores para ajudar na operação.

O incidente ocorreu durante a movimentada temporada de verão, quando as históricas tabernas de vinho da região costumam ficar cheias de turistas.