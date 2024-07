Biden diz que está "passando a tocha" para defender democracia em discurso no Salão Oval

Por Steve Holland e Trevor Hunnicutt e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, disse na quarta-feira que se retirou da disputa contra o republicano Donald Trump devido a preocupações com o futuro da democracia dos Estados Unidos, explicando que estava se afastando para permitir que uma nova geração assuma, em seus primeiros comentários públicos desde que encerrou a candidatura à reeleição.

Em um discurso no Salão Oval, Biden invocou os presidentes anteriores Thomas Jefferson, George Washington e Abraham Lincoln ao descrever seu amor pelo cargo que deixará em seis meses, encerrando meio século na função pública.

"Eu reverencio este cargo", disse Biden. "Mas amo mais meu país."

Biden, de 81 anos, rejeitou semanas de pressão dos democratas para se afastar após um desempenho desastroso em um debate em 27 de junho, dizendo em um ponto que apenas o "Senhor Todo-Poderoso" poderia convencê-lo a sair. Ele passou dias em exame de consciência e preocupado com as pesquisas internas que mostravam que ele poderia perder para Trump em novembro e arrastar os colegas democratas com ele antes de se afastar.

"Decidi que o melhor caminho a seguir é passar a tocha para uma nova geração. Essa é a melhor maneira de unir nossa nação", disse Biden.

Ele elogiou a vice-presidente Kamala Harris, que, após seu endosso, garantiu delegados democratas suficientes para se tornar a candidata democrata em seu lugar.

"Ela é forte. Ela é capaz. Ela tem sido uma parceira incrível para mim e uma líder para o nosso país", afirmou Biden.

O presidente recheou seu discurso de 11 minutos com referências ao perigo que ele acredita que os norte-americanos enfrentarão se Trump vencer a eleição de 5 de novembro, sem mencionar Trump pelo nome.

"Nada pode atrapalhar a salvação de nossa democracia. Isso inclui a ambição pessoal", disse ele.

"A grande vantagem dos Estados Unidos é que aqui, reis e ditadores não governam. As pessoas governam. A história está em suas mãos. O poder está em suas mãos. A ideia dos Estados Unidos está em suas mãos", declarou Biden.

Foram os primeiros comentários públicos extensos de Biden desde que ele cedeu à pressão dos pares democratas e anunciou no domingo, por meio da mídia social, que havia decidido não tentar a reeleição em 5 de novembro.

Fora da visão das câmeras durante o discurso estavam vários membros da família de Biden e conselheiros seniores, sentados ao longo da parede curva do Salão Oval. Eles começaram a aplaudir quando Biden concluiu seus comentários.