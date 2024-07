Neoenergia tem lucro líquido 12% maior no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 815 milhões de reais, um aumento de 12% frente ao registrado em igual período do ano passado, influenciado por melhor desempenho em seu negócio de redes.

Em balanço divulgado na noite de terça-feira, a companhia elétrica reportou ainda um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2,97 bilhões de reais, também 12% acima do anotado no segundo trimestre de 2023, enquanto a receita líquida subiu 4%, a 10,98 bilhões de reais.

A companhia elétrica controlada pela espanhola Iberdrola obteve um crescimento de 8,2% da energia injetada por suas cinco distribuidoras no segundo trimestre, alcançando 21.389 gigawatts-hora (incluindo geração distribuída), como efeito das temperaturas elevadas e do aumento da base de clientes.

Já na área de transmissão de energia, em junho a companhia conseguiu a liberação de 100% das receitas anuais permitidas (RAP) dos projetos Itabapoana, cuja licença de operação foi emitida com atraso em função da greve do Ibama, e Paraíso, antecipando seu plano de negócios.

A Neoenergia disse ainda que executou investimentos (Capex) de 4,2 bilhões de reais no primeiro semestre, sendo que desse total 2,4 bilhões foram destinados à melhoria contínua do fornecimento de energia a clientes de suas distribuidoras que atendem Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

(Por Letícia Fucuchima)