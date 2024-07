Eike Batista deixa carrões para trás e celebra economia para abastecer

O empresário Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil com cerca de US$ 30 bilhões em patrimônio, viralizou em vídeo em que fala adotar medidas para economizar com combustível.

Em entrevista ao PodCast Primo Cast, ele revelou que não usa mais carro movido à combustão e sim um automóvel elétrico, o que lhe rende uma economia de R$ 2,5 mil mensais.

"Carrego na minha casa, olha o privilégio, e ao invés de gastar R$ 3 mil, me custa R$ 500 na conta de luz. É seis vezes mais barato", disse.

Na entrevista, o empresário contou que o automóvel elétrico que possui é o BYD Yuan Plu, um SUV compacto 100% elétrico que tem custa R$ 230 mil, segundo a montadora chinesa.

O modelo original de fábrica possui bancos de couro e central multimídia de 12,8 polegadas que pode girar para ficar na horizontal ou na vertical. O diferencial da interface fica por conta dos comandos de voz, que responde ações como trocar de rádio, mexer no volume e ajustar a climatização, eliminando a necessidade de toques.

O SUV ainda vem com teto solar panorâmico, carregador de celular por indução, ar-condicionado de duas zonas, câmeras 360° e controles de tração e estabilidade.

A autonomia é de 458 km, com tempos de carregamento variando entre 33 horas (tomada 220V), nove horas (carregador 6,6 kWh) e até mesmo 30 minutos entre 30% e 80% ((carregador ultrarrápido de corrente contínua de 80 kW).

Carros de luxo de Eike Batista

26.jan.2017 - Porsche Cayenne do empresário Eike Batista é apreendido pela Polícia Federal do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação/PF-RJ

Em seu auge, Eike era dono de uma coleção de carros de luxo, incluindo modelos de marcas como Lamborghini, McLaren e Porsche. Entre seus carros mais caros estava uma Lamborghini Aventador LP700-4 branca, um dos carros esportivos mais rápidos do mundo que, segundo o empresário ficava exposto na sala da sua mansão.

O modelo ano 2011/2012, com 700 cavalos, atinge até 350 km/h e chega 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. O exemplar foi apreendido pela Polícia Federal e leiloado, em 2019, por R$ 1,4 milhão. Um Porsche Cayenne, que também integrou a coleção de carros de luxo do empresário, foi apreendido e leiloado no mesmo ano por R$ 236,9 mil.

Uma Mercedes SLR McLaren prata também já integrou a coleção do ex-bilionário brasileiro. Antes da Lamborghini, era ela quem decorava a sala da mansão de Eike Batista. O empresário vendeu o carro após seu filho Thor Batista causar um acidente com o veículo onde um ciclista foi atropelado e morto, em 2012.

Além desses modelos, outros carros de luxo eram usados pela família do empresário como uma Ferrari 458, três Toyota Hilux SW4 SRV 4x4 e um Smart Fortwo CA 62.

Fortuna de Eike Batista

Há 12 anos, Eike foi considerado o sétimo homem mais rico do mundo pela Forbes, se destacando no setor de mineração e energia.

No ano seguinte, sua empresa OGX, petroleira que pretendia concorrer com a Petrobras, viu o valor de suas ações derreterem após a companhia anunciar que não seguiria com a exploração de algumas áreas na bacia de Campos, que até então se mostravam promissoras. Naquele ano, a petroleira confirmou o não pagamento de uma dívida de US$ 44,5 milhões.

Em 2017, durante a Operação Lava-Jato, o empresário foi preso sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro, agravando ainda mais sua situação.