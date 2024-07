Black Lives Matter cobra do Comitê Nacional Democrata realização de primária virtual

Por Gabriella Borter e Bianca Flowers

(Reuters) - O movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, BLM, na sigla em inglês), demandou nesta terça-feira que o Comitê Nacional Democrata realize uma primária virtual em todo o país antes da sua convenção em agosto, horas depois que a vice-presidente Kamala Harris conseguiu delegados suficientes para garantir a sua nomeação.

Em um comunicado, o movimento pediu que os líderes democratas permitam a participação popular na nomeação do candidato presidencial, em vez de deixá-la nas mãos apenas dos delegados do partido.

"O atual cenário político não tem precedentes, com o presidente Biden abandonando a disputa de um jeito jamais visto. Este momento pede para ação decisiva para proteger a integridade da nossa democracia e as vozes dos eleitores negros", disse o BLM.

A declaração do BLM, um movimento político decentralizado que ajudou a liderar os protestos globais contra a violência policial em 2020, interrompeu a série de endossos e acenos de apoio para Kamala vindo do espectro da esquerda norte-americana desde que Biden endossou a vice-presidente no domingo.

A campanha de Kamala amealhou 100 milhões de dólares desde domingo, com milhões oriundos da mobilização de líderes e defensores dos negros. Ela seria a primeira mulher negra e de origem asiática a se tornar candidata presidencial democrata.

"Não estamos dizendo não para Kamala Harris?, disse o líder do BLM, Shalomyah Bowers, em entrevista à Reuters. "Estamos dizendo sim para o processo. Estamos dizendo sim para a possibilidade de ter pessoas negras com a possibilidade de opinar."

Ele ressaltou que o comunicado representa a opinião de vários na rede global do movimento, mas que integrantes do grupo são autônomos e podem ter visões diferentes.

O presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, disse na segunda-feira que o partido vai decidir o seu candidato presidencial até 7 de agosto.

"O processo tem sido justo, aberto, transparente", disse Harrison em uma entrevista para o Today Show que foi ao ar na terça pela manhã.

"Mas se alguém está pensando em concorrer, saiba que você vai competir com a atual vice-presidente que, junto com Joe Biden, trabalhou duramente pelo país para construir relacionamentos e é, provavelmente, a pessoa mais qualificada na cédula."

O comitê nacional e a campanha de Kamala não responderam imediatamente ao pedido de comentários.

