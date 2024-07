Esquerda francesa anuncia medidas legislativas para acabar com reforma previdenciária de Macron

Por Sudip Kar-Gupta e Nicolas Delame

PARIS (Reuters) - O partido de esquerda França Insubmissa anunciou medidas legislativas na terça-feira para tentar eliminar as mudanças previdenciárias do presidente francês, Emmanuel Macron, e reverter o aumento da idade legal de aposentadoria de 62 para 64 anos.

O partido de direita Reunião Nacional (RN) rapidamente ofereceu seu apoio à legislação proposta pelo França Insubmissa (LFI), potencialmente aumentando suas chances de obter aprovação parlamentar.

O cancelamento da reforma previdenciária, que entrou em vigor no ano passado e tem como objetivo proteger as finanças do Estado e aumentar a produtividade, é um dos principais objetivos do campo da esquerda, que venceu uma eleição antecipada.

Mas o grupo de esquerda não conseguiu a maioria na eleição, o que o deixou dependente do apoio de outros parlamentares para aprovar qualquer nova legislação.

"Hoje, apresentaremos uma proposta legal para cancelar as reformas previdenciárias", disse Mathilde Panot, que lidera o grupo de parlamentares do LFI na Assembleia Nacional, à rádio France Inter.

A decisão de Macron de usar poderes constitucionais especiais para aumentar a idade de aposentadoria e eliminar algumas regras benéficas para determinadas categorias de trabalho resultou em violentos protestos de rua no ano passado.

O RN de Marine Le Pen também fez campanha para reduzir a idade de aposentadoria, enquanto o bloco centrista de Macron e outros políticos de centro-direita disseram que se oporiam a essa medida.