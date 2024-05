Vice-governador de SP recebe missão empresarial italiana

SÃO PAULO, 10 MAI (ANSA) - O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, recebeu nesta quinta-feira (09) representantes de uma missão empresarial da Itália do setor de transportes sustentáveis e ferroviários.

Treze empresas cumpriram agenda no Brasil. O encontro foi realizado no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, e de outras autoridades governamentais da comitiva italiana.

Felício Ramuth apresentou oportunidades de concessões, leilões e parcerias público-privadas (PPPs), destacando projetos como o Trem Intercidades de Sorocaba, já em estudo; as concessões das linhas 11, 12, 13 da Cptm; e as expansões das linhas do metrô.

O representante do Executivo também apresentou o projeto do túnel imerso que ligará as cidades de Santos e Guarujá e falou sobre o interesse em modernizar as oito travessias litorâneas do estado de São Paulo.

"O nosso país e o nosso estado têm um sistema jurídico complexo, e garantir segurança para esses futuros parceiros é fundamental para atrair negócios. O nosso foco é simplificar a burocracia", garantiu Felício Ramuth, acrescentando que os projetos estão focados na sustentabilidade.

Os empresários italianos, que vieram ao país prospectar novos negócios, demonstraram interesse nos projetos de modal sobre trilhos de São Paulo e acreditam em futuras parcerias com o governo estadual.

Segundo Ramuth, a gestão está receptiva a novos investimentos que possam impulsionar o desenvolvimento do estado e melhorar a qualidade de vida dos paulistas, e empenhado em fortalecer as relações comerciais com a Itália. Ele ainda destacou a excelência e a experiência do "Belpaese" no setor.

São Paulo é o estado brasileiro que mais importa da Itália e o segundo que mais exporta para países europeus. (ANSA).

