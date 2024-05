Light faz acordo preliminar com credores para repactuar dívida na recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A Light informou na noite de quinta-feira que fechou um acordo preliminar para a repactuação de sua dívida com detentores de títulos de dívida da companhia emitidos no mercado internacional.

O acordo com as condições definitivas, que ainda será assinado pelas partes, envolve 41,13% dos bonds da companhia de energia elétrica, que deve retomar a assembleia de credores para votação de seu plano de recuperação judicial no dia 29 de maio.

Além dos bondholders, a Light já havia assinado acordo com debenturistas e bancos, que somam parte relevante de sua dívida total de 11 bilhões de reais.

Em comunicado, a Light afirmou que o acordo com os bondholders representa "mais uma etapa significativa no processo de equacionamento do endividamento financeiro", e que sua administração e assessores seguem empenhados nas tratativas e interações com seus demais credores.

