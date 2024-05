Bostic diz economia deve estar desacelerando, mas momento de corte de juros pelo Fed segue incerto

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - É provável que o banco central dos Estados Unidos continue no caminho certo para reduzir as taxas de juros este ano, mesmo que o momento e a extensão da flexibilização da política monetária sejam incertos e que novas quedas na inflação ocorram apenas lentamente, disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, em uma entrevista à Reuters.

"Ainda acredito" que as taxas de juros podem ser reduzidas este ano, apesar de um primeiro trimestre em que o ritmo de aumento dos preços pareceu ficar bem acima da meta de 2% do Fed, disse Bostic em seus primeiros comentários públicos desde a reunião de política monetária do banco central na semana passada.

Conversas com empresas em seu distrito sudeste do Fed indicam que o crescimento dos salários e dos empregos provavelmente desacelerará, disse Bostic, e que a maioria das empresas sente que seu poder de precificação está em declínio após os rápidos aumentos de preços que levaram a inflação a máximas de 40 anos em 2022.

"Há uma expectativa para a maioria dos empregadores com quem converso de que eles voltarão ao crescimento salarial pré-pandêmico", disse Bostic na entrevista de quinta-feira. E, com a possível exceção das empresas de tecnologia, "estamos ouvindo de praticamente todos... que seu poder de fixação de preços está praticamente no limite".

Isso deve preparar o cenário para um maior progresso da inflação ao longo do ano, disse Bostic, e para que o Fed eventualmente comece a flexibilizar a política monetária.

Mas isso pode demorar um pouco. Bostic observou, por exemplo, que embora o crescimento do emprego nos EUA em abril tenha sido mais fraco do que o esperado, a abertura de 175 mil postos de trabalho ainda foi um número forte, que precisa diminuir ainda mais para que ele sinta que é consistente com a meta de inflação do Fed.

"Acho que não saberemos disso por pelo menos alguns meses", disse ele. "Tenho esperança de que continuaremos a ver essa desaceleração, porque minha perspectiva realmente diz que será preciso ver alguma desaceleração para que a inflação volte à nossa meta de 2%... Ainda estamos observando um crescimento robusto do emprego."

Bostic, membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central, apoiou a decisão tomada na semana passada de manter a taxa de juros básica estável novamente na faixa de 5,25% a 5,50%.

MAIS ALTA POR MAIS TEMPO

Bostic disse que ainda vê a possibilidade de um único corte de juros de 0,25 ponto percentual no final deste ano, e que seu foco agora é menos em quanto a taxa de política monetária pode cair até 2024 e mais em determinar o momento certo para qualquer movimento de queda.

"Teremos de ser pacientes e esperar até que a inflação nos dê sinais de que está se encaminhando de forma mais robusta para 2%", disse ele. "Isso levará algum tempo. Para mim, a questão, ao contrário de quantos este ano, é quando ocorrerá o primeiro."

O chefe do Fed de Atlanta disse que, a essa altura, ele vê a inflação retornando a 2% no final de 2025 ou início de 2026, uma lenta volta ao nível definido pelo Fed de estabilidade de preços que, segundo ele, permitirá que o banco central evite um aumento acentuado do desemprego.