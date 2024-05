Ações da China ficam estáveis por preocupações com o comércio dos EUA; Hong Kong sobe

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam estáveis nesta sexta-feira, com o sentimento dos investidores abalado por uma lista ampliada de restrições comerciais emitida pelos Estados Unidos e possíveis novas tarifas para a China, enquanto o mercado de Hong Kong acompanhou a alta na região.

O governo Biden adicionou 37 entidades chinesas a uma lista de restrições comerciais na quinta-feira, incluindo algumas por supostamente apoiarem o balão espião que sobrevoou os Estados Unidos no ano passado, aumentando as tensões entre Pequim e Washington.

O presidente dos EUA, Joe Biden, também deve anunciar novas tarifas para a China já na próxima semana visando setores estratégicos, e deve manter em grande parte as taxas existentes, disse uma fonte à Reuters.

A Bloomberg News informou na quinta-feira que a China está considerando uma proposta para isentar os investidores individuais do pagamento de impostos sobre dividendos de ações de Hong Kong compradas via Stock Connect, elevando as ações de Hong Kong.

As ações do setor imobiliário lideraram os ganhos nesta sexta-feira depois que Hangzhou e Xian, duas capitais provinciais chinesas, suspenderam todas as restrições à compra de casas na quinta para atrair compradores e sustentar seus mercados imobiliários, aumentando a perspectiva de que outras megacidades sigam o exemplo.

No fechamento, o índice de Xangai teve variação positiva de 0,01%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,05%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 2,3%.

Na semana, o CSI300 subiu 1,7%, quarta semana de ganhos, e o Hang Seng teve alta de 2,6%.

