RS: Casas sem luz não terão cobrança de energia, diz distribuidora

A RGE, distribuidora de energia que atende 381 municípios do Rio Grande do Sul, diz que irá suspender a cobrança da conta de luz nas casas que estão sem energia.

A distribuidora diz que 244,8 mil clientes estão sem energia na sua área de concessão. As regiões mais afetadas são Metropolitana (79,9 mil), Vale do Taquari (60,4 mil), Vale do Sinos (55,9 mil), Vale do Rio Pardo, (33,1 mil) Serra (4.900) e Planalto (3.800).

Empresa tenta reestabelecer energia. A maioria desses clientes está em áreas alagadas ou em locais que as equipes da empresa não conseguem acessar, por causa de bloqueios ou estradas alagadas.

"A RGE informa que neste momento o foco é a recomposição da rede elétrica para restabelecer o fornecimento aos clientes atingidos. A empresa esclarece, também, que enquanto o cliente estiver desligado não há consumo e, portanto, não há cobrança desse período", disse a empresa em nota.

A CEEE Equatorial, que atende os outros municípios do estado, não respondeu aos pedidos de informações do UOL. Ela atende a capital, Porto Alegre, entre outros 71 municípios. No X, a distribuidora disse que 206 mil clientes estão sem energia. Desses, 189 mil tiveram a luz desligada por segurança.

Chuvas deixaram 90 mortos no RS

A Defesa Civil informou que subiu para 90 o número de mortos. A atualização é da manhã desta terça-feira (7).

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. São 132 desaparecidos e 361 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Ao menos ficaram 155.741 desalojadas.

Dos 497 municípios gaúchos, 388 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas.