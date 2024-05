Rio Grande do Sul tem novo alerta vermelho para tempestades

(ANSA) - BRASÍLIA, 07 MAG - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um novo alerta vermelho de perigo para tempestades em cidades do interior do Rio Grande do Sul, que já contabiliza 85 mortos e 134 desaparecidos na maior tragédia climática da história do estado.

Além disso, 28 cidades correm risco de inundações, segundo levantamento divulgado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.

O governador Eduardo Leite (PSDB) alertou ainda para o risco de inundações no sul do estado. "Os prefeitos da região sul vão ter um dia, um dia e meio, para tirar pessoas da área de risco porque essa água toda vai chegar em outras regiões", afirmou.

Na capital Porto Alegre, o nível do lago Guaíba segue acima dos cinco metros, e o Aeroporto Internacional Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado.

Enquanto isso, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem (6), em regime de urgência, o decreto legislativo enviado pelo presidente Lula que reconhece estado de calamidade pública para o atendimento das cidades atingidas pelas chuvas.

O texto, que também permite que as despesas em favor do Rio Grande do Sul fiquem fora das regras fiscais, deve ser votado pelo Senado nesta terça (7). (ANSA).

