Japão diz aos EUA que comentário de Biden sobre "xenofobia" é lamentável

Por Kiyoshi Takenaka

TÓQUIO (Reuters) - O Japão descreveu como "lamentável" o comentário do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que a "xenofobia" está sufocando o crescimento econômico do país asiático, disse o principal porta-voz do governo nesta terça-feira.

Na semana passada, Biden afirmou que a "xenofobia" nas economias de China, Japão e Índia estava prejudicando seu crescimento, enquanto argumentava em um evento de angariação de fundos em Washington que a imigração tem sido boa para a economia dos EUA.

"Fizemos representação aos Estados Unidos de que o comentário não se baseava no entendimento correto da política do Japão e que era lamentável", disse o secretário-chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi, em uma entrevista coletiva, sem entrar em detalhes.

Hayashi foi rápido em acrescentar, entretanto, que os laços do Japão com seu aliado de segurança, os Estados Unidos, estavam mais sólidos do que nunca, e Tóquio se esforçará para torná-los ainda mais fortes.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, visitou Washington em abril para uma reunião de cúpula com Biden e revelou planos de cooperação militar e projetos, desde mísseis até pousos na Lua, para fortalecer os laços com o objetivo de combater a China e a Rússia.

No evento da semana passada para arrecadar fundos para sua campanha de reeleição em 2024, Biden disse: "Uma das razões pelas quais nossa economia está crescendo é por causa de vocês e de muitos outros. Por quê? Porque damos as boas-vindas aos imigrantes".

"Por que a China está tendo um desempenho econômico tão ruim, por que o Japão está tendo problemas, por que a Rússia, por que a Índia, porque eles são xenófobos. Eles não querem imigrantes. Os imigrantes são o que nos torna fortes."

O Japão, que se orgulha de sua homogeneidade, há muito tempo é reticente em relação à imigração, embora sua taxa de natalidade em queda e uma população que envelhece rapidamente apontem para uma escassez aguda de mão de obra nas próximas décadas.

Perguntado em uma entrevista à Newsweek se ele queria estimular a imigração para reverter o declínio populacional, Kishida disse que o Japão precisa considerar a possibilidade de convidar trabalhadores qualificados, mas descartou um programa de imigração completo.

"Gostaríamos de possibilitar a vinda de trabalhadores altamente capacitados e motivados ao Japão para dar apoio à sociedade japonesa", disse Kishida na entrevista, publicada na semana passada.

"Ainda há alguns na sociedade japonesa que são resistentes à ideia de imigração contínua e indefinida de mão de obra do exterior."