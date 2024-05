Idosa de 96 anos é resgatada por bombeiros no RS e agradece com aplausos

Do UOL, São Paulo

Uma idosa de 96 anos foi resgatada em meio às inundações em Canoas (RS) e ficou emocionada durante agradecimento aos bombeiros.

O que aconteceu

A mulher foi tirada em sua cadeira de rodas de dentro de um prédio. Uma equipe de bombeiros de Minas Gerais realizou o resgate no domingo (5) e divulgou ontem as imagens do momento.

Os bombeiros passavam a idosa da varanda da residência para um bote. Vídeo mostrou militares tirando a idosa com cuidado e brincando com ela. Nas imagens, é possível ver o alagamento em torno do local, e observar que outras pessoas esperavam para também serem resgatadas.

Idosa aplaudiu o Corpo de Bombeiros. Ela aparece de colete salva-vidas dentro da canoa, puxada pelos agentes e por alguns populares, chegando a um ponto seco.

A idosa, já em área segura, agradece aos bombeiros. ''Deus te abençoe. Sempre atenda bem a todos e vocês serão muito felizes'', diz segurando a mão de um deles. ''Obrigada pelo passeio'', responde o agente.

Ao menos 40 militares de Minas Gerais foram enviados para auxiliar na operação da região. ''O objetivo é prestar auxílio necessário nas ações de busca e salvamento de vítimas das inundações provocadas pelas recentes chuvas que atingiram o estado.''

Chuvas deixaram pelo menos 90 mortos no Rio Grande do Sul

Municípios gaúchos são atingidos há mais de uma semana pelos impactos de tempestades na região. Além de 90 mortos, o estado contabiliza 132 desaparecidos e 361 feridos.

78% dos municípios gaúchos foram afetados pela chuva. Ao todo, 388 municípios e 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.