Borussia Dortmund supera PSG e vai à final da Champions

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) - O Borussia Dortmund, da Alemanha, é o primeiro finalista da edição 2023/2024 da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe alemã conquistou a classificação com uma vitória por 1 a 0 sobre o PSG, da França, no Parc des Princes em Paris nesta terça-feira (7).

O Dortmund dependia apenas de um empate para confirmar a classificação já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 na Alemanha.

A equipe do técnico Edin Terzic resistiu a uma pressão intensa do time da casa, que alcançou 70% de posse de bola e finalizou 30 vezes ao longo da partida.

Mesmo assim, os franceses não conseguiram furar a meta do goleiro Gregor Kobel e o Borussia ainda definiu o confronto com o gol de Mats Hummels aos 5 minutos do segundo tempo.

O adversário do Borussia Dortmund na decisão será conhecido nesta quarta (8) a partir das 16h no horário de Brasília no duelo entre o Real Madrid, da Espanha, e o Bayern de Munique, da Alemanha.

A partida será disputada no estádio Santiago Bernabéu em Madri.

O confronto está empatado já que o jogo de ida em Munique terminou 2 a 2.

A final da Liga dos Campeões será disputada em jogo único no dia 1º de junho no estádio de Wembley, em Londres. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.