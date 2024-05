Sakamoto: Não temos guerra, mas teremos cada vez mais refugiados ambientais

Não temos guerra, terremoto nem tragédias com vulcão, mas teremos cada vez mais refugiados ambientais no Brasil, afirma o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante o UOL News desta segunda-feira (6). São pelo menos 83 mortes, 111 desaparecidos e 129.279 pessoas estão desalojadas após chuvas no Rio Grande do Sul desde a última semana.

Na verdade, agora acontece com mais frequência e a humanidade não está preparada para eventos intensos e com frequência, haha vista o que aconteceu com o RS. Não tá preparada porque politicamente pessoas como cientistas, o Painel da ONU, tá falando 'tá dando merd*, já deu merd*, é irreversível, agora é uma questão nem de evitar, é adaptar e mitigar', e o pessoal 'não, não deixa mais pra frente'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O que aconteceu é o que a gente tem visto agora: tudo o que tem acontecido, ocorrido, essas pessoas mortas, ilhadas, desaparecidas, desabrigadas, e esses refugiados ambientais. [Isso] que a gente tem que cravar. O pessoal fala 'o Brasil não tem refugiados, tragédia, vulcão, terremoto, guerra'. Tem sim. O que você acha que é a Vânia enfermeira que acabou de falar com a gente? Refugiada ambiental. A gente vai ter cada vez mais e o país não está preparado para isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Leonardo Sakamoto ainda ressalta o "clima maluco" provocado pelo aumento da temperatura, em meio aos negacionistas climáticos que tentam justificar a atual tragédia como algo isolado e que só ocorreu igual décadas atrás.

O pessoal precisa entender que as pessoas falam 'poxa, mas choveu muito em 1941 e agora tá chovendo então não tem a ver com mudança climática'. A gente pode discutir isso e tem várias peculiaridades, mas o aquecimento médio da temperatura do planeta em alguns graus faz com que o clima fique maluco. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O clima ficando maluco, determinados eventos extremos que aconteciam com frequência média de anos, décadas, séculos acabam acontecendo com frequência média quase anualmente. O Rio Grande do Sul a gente teve em 2023 e 2024, com um el niño potencializado pelas mudanças climáticas. Aquilo que acontecia em décadas passa a acontecer em anos. Não é que não acontecia antes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: