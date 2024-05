Museus de Porto Alegre transferem obras para andares superiores

Enchentes que atingem de Porto Alegre levaram os museus que ficam no Centro Histórico da cidade a adotar procedimentos para proteção do patrimônio.

O que aconteceu

As medidas foram adotadas por orientação da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. O centro histórico está alagado devido à cheia do rio Guaíba, que banha a capital gaúcha. Na manhã deste sábado (3), a alta do rio chegou a 5,04 metros - a maior já registrada desde a enchente de 1941. O sistema de proteção contra enchentes foi projetos para suportar até 6 metros de altura.

O Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul) já trabalhava desde o início da semana para movimentar as obras para andares superiores e vedar as aberturas do prédio e da reserva técnica. O museu está completando 70 anos, e por isso as obras mais importantes estavam expostas. Tudo foi levado aos andares de cima até o início da tarde da sexta-feira (3).

A Casa de Cultura Mario Quintana, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e o Memorial do Rio Grande do Sul também adotaram procedimentos de segurança. Todos os locais foram evacuados e estão isolados, ainda alagados.

Chuvas no Rio Grande do Sul

As chuvas que atingem o estado já deixaram 57 mortos e 67 desaparecidos. Outros 74 ficaram feridos, segundo boletim divulgado às 12h pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

As chuvas já atingiram 300 dos 497 municípios gaúchos e afetaram 422.307 pessoas. Ao todo, 32.640 pessoas estão desalojadas e 9.581 estão em abrigos.