Chuvas no RS: situação piora, e Lula voltará ao estado no domingo

O ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Paulo Pimenta, disse na tarde deste sábado (4) que o presidente Lula (PT) vai voltar ao Rio Grande Sul neste domingo (5).

O que aconteceu

A viagem acontece três dias depois da última visita, diante do agravamento da situação das enchentes no estado. A previsão é de que ele deixe Brasília na manhã de domingo e chegue à capital gaúcha por volta das 10h30.

Paulo Pimenta disse, em vídeo publicado em suas redes sociais, que Lula viajará acompanhado de nove ministros. Citou Fernando Haddad (Fazenda); Camilo Santan (Educação); Nísia Trindade (Saúde); e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social).

Pimenta e Waldez Góes, da Integração Nacional, já estão em Porto Alegre desde este sábado (4). "Estamos em um momento difícil, nossa prioridade ainda é de salvamento", disse o chefe da Secom.

Na quinta-feira (2), Lula esteve em Santa Maria (RS) junto com ministros para reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (RS), e prefeitos das regiões afetadas. Estava previsto um sobrevoo das áreas atingidas pelas enchentes, que não aconteceu por causa das condições climáticas.

IMPORTANTE: Presidente @LulaOficial volta ao Rio Grande do Sul amanhã. O objetivo é acompanhar de perto o trabalho de resgates e apoio ao povo gaúcho nesse momento tão difícil. Foco total do governo federal no RS! #ForçaRS pic.twitter.com/OJy2kN9M6x -- Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 4, 2024

Chuvas no Rio Grande do Sul

Chuvas que atingem o estado já deixaram 57 mortos e 67 desaparecidos. Outras 74 pessoas ficaram feridas. Os dados são do boletim divulgado às 12h deste sábado (4) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

As chuvas já atingiram 300 dos 497 municípios gaúchos e afetaram 422.307 pessoas. Ao todo, 32.640 pessoas estão desalojadas e 9.581 estão em abrigos.

O Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, suspendeu as operações por 24 horas. O local tem algumas áreas, inclusive pistas de pouso e decolagem, alagadas.