Exercícios militares da Otan mostram preparação para possível conflito com Rússia, diz Moscou

MOSCOU (Reuters) - Os exercícios militares de quatro meses da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) perto das fronteiras da Rússia, conhecidos como Steadfast Defender, são prova de que a aliança está se preparando para um possível conflito com a Rússia, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo neste sábado.

A porta-voz, Maria Zakharova, rejeitou as acusações feitas pela Otan nesta semana de que a Rússia está envolvida em ataques híbridos contra seus Estados-membros, dizendo que se tratava de "desinformação" enganosa com o objetivo de distrair as pessoas das atividades da aliança.

Em comunicado, ela afirmou que foi a Otan que travou uma guerra híbrida com a Rússia ao apoiar a Ucrânia com armas, inteligência e finanças.

"Neste momento, o maior exercício da Otan desde a Guerra Fria, o Steadfast Defender, está ocorrendo próximo às fronteiras da Rússia. De acordo com seu cenário, as ações da coalizão contra a Rússia estão sendo praticadas usando todos os instrumentos, incluindo armas híbridas e convencionais", disse ela em um comunicado.

"Temos que admitir que a Otan está se preparando seriamente para um 'conflito potencial' conosco."

As relações entre a Rússia e o Ocidente estão em seu ponto mais hostil em décadas após o início do conflito militar da Rússia na Ucrânia em 2022.

Ao anunciar o início dos exercícios em janeiro, a Otan disse que 90.000 soldados participariam, ensaiando como as tropas dos Estados Unidos poderiam reforçar os aliados europeus em países que fazem fronteira com a Rússia e no flanco oriental da aliança, caso um conflito se desencadeasse. Os treinos, o maior exercício da aliança desde a Guerra Fria, estão programados para acontecer até maio.

Na época, a Rússia disse que os exercícios marcavam um "retorno irrevogável" da aliança aos esquemas da Guerra Fria.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)