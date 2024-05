Arsenal vence Bournemouth (3-0) e se mantém na liderança da Premier League

O líder Arsenal, que luta por seu primeiro título da Premier League desde 2004, venceu o Bournemouth por 3 a 0 neste sábado (4), pela 36ª rodada do torneio, e aumentou para quatro pontos a diferença para o Manchester City, que ainda tem dois jogos a menos.

Um pênalti convertido por Bukayo Saka no fim do primeiro tempo (45'), um gol de Leandro Trossard (70') e outro nos acréscimos de Declan Rice (90'+7) permitiram aos 'Gunners' conquistar sua 14ª vitória nos 16 jogos do campeonato disputados em 2024 (obteve um empate e uma derrota).

Faltando disputar dois jogos para o fim da temporada, o Arsenal soma 83 pontos, quatro a mais que o Manchester City. O atual tricampeão recebe o Wolverhampton neste sábado às 13h30 (horário de Brasília) e visita o Tottenham no dia 14 de maio, em uma partida adiada.

Neste sábado, no Emirates Stadium, a equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta dominou o primeiro tempo (com 14 chutes a gol contra apenas um do Bournemouth), mas faltou precisão, além de esbarrar nas boas defesas de Mark Travers.

Pouco antes do intervalo, o goleiro irlandês cometeu uma falta em um contato com o pé de Kai Havertz, que se lançou ao ataque após um passe preciso do capitão Martin Odegaard.

Saka assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti e abriu o placar, marcando seu vigésimo gol na temporada contando todas as competições.

No segundo tempo, os londrinos tiveram menos controle do jogo. O goleiro espanhol David Raya evitou que o atacante Dominic Solanke empatasse (53') e o árbitro anulou um gol de Antoine Semenyo (73') devido a uma falta cometida por Solanke sobre Raya no lance anterior.

Após uma assistência de Rice, Trossard ampliou para o Arsenal (70') e o meia inglês fechou o placar nos acréscimos (90'+7).

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Luton Town - Everton 1 - 1

- Sábado:

Arsenal - AFC Bournemouth 3 - 0

(11h00) Brentford - Fulham

Sheffield United - Nottingham

Burnley - Newcastle

(13h30) Manchester City - Wolverhampton

- Domingo:

(10h00) Brighton - Aston Villa

Chelsea - West Ham

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 83 36 26 5 5 88 28 60

2. Manchester City 79 34 24 7 3 82 32 50

3. Liverpool 75 35 22 9 4 77 36 41

4. Aston Villa 67 35 20 7 8 73 52 21

5. Tottenham 60 34 18 6 10 67 54 13

6. Manchester United 54 34 16 6 12 52 51 1

7. Newcastle 53 34 16 5 13 74 55 19

8. Chelsea 51 34 14 9 11 65 59 6

9. West Ham 49 35 13 10 12 56 65 -9

10. AFC Bournemouth 48 36 13 9 14 52 63 -11

11. Wolverhampton 46 35 13 7 15 48 55 -7

12. Brighton 44 34 11 11 12 52 57 -5

13. Fulham 43 35 12 7 16 51 55 -4

14. Crystal Palace 40 35 10 10 15 45 57 -12

15. Everton 37 36 12 9 15 38 49 -11

16. Brentford 35 35 9 8 18 52 60 -8

17. Nottingham 26 35 7 9 19 42 62 -20

18. Luton Town 26 36 6 8 22 49 78 -29

19. Burnley 24 35 5 9 21 38 70 -32

20. Sheffield United 16 35 3 7 25 34 97 -63

./bds/jta/dam/js/aam

© Agence France-Presse